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▲現場有多款手做年糕系列可選擇。（圖／遠百提供）

▲濟州島特產-濟州島柚子茶系列。（圖／遠百提供）

▲香蕉牛奶胖胖瓶系列。（圖／遠百提供）

春意在城市中蔓延，櫻花如記憶般輕柔綻放，一場關於味覺與浪漫的韓風旅程，正在悄然展開。遠東百貨即日起至5月12日於7F活動中心及B1手扶梯旁推出由aT韓國農水產食品流通公社「2026 韓風春之季」主辦的韓國展，集結上百款韓國人氣美食、話題伴手禮與經典零食，打造一場從視覺到味覺全面滲透的韓流饗宴，讓消費者不用出國，也能一秒置身韓國街頭。造型吸睛的「牛奶胖胖瓶」以療癒外型搭配濃郁口感，成為拍照打卡首選；韓國街頭經典小吃「十元燒」外酥內軟、香氣十足，重現道地街邊風味；Q彈有嚼勁的韓式「年糕」與風味多元的「泡菜」則滿足喜愛韓式鹹食的饕客；清爽消暑「濟州島柚子茶」更為春日增添一抹輕盈果香，從甜點到正餐，全面攻佔味蕾。除了美食亮點，現場也同步推出多重優惠，持遠百APP於活動會場單筆消費滿1,000元即贈海苔酥乙包、單筆滿2,000元即贈侏儸紀恐龍海苔乙份；另外扣Happy Go點數30點可兌換50元韓國展紅利券，全館單筆消費滿3,500元即贈50元韓國展抵用券乙張。還有各式人氣每日一物驚喜優惠價，持續創造來客回流與購買刺激。板橋大遠百以韓風為媒介，將美食轉化為情境，讓消費升級為體驗。在這個春天，邀請消費者走進一場可品嚐、可拍攝、可參與的韓流盛宴，讓味蕾成為穿越城市與文化的任意門。想了解更多商品資訊可至BK SHOP官網選購！