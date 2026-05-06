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2022年縣市首長選舉後，行政院推出通勤月票TPASS，目前上路近三年，即將迎來下一屆選舉，TPASS近期再度成為焦點。根據交通部最新統計，去年公共運輸量較2022年成長逾三成，累積超過2000萬人次購買TPASS定期票。不過，學者提醒，中央、地方政府應該定期調查、確認成效，如私人運具移轉等，以評估預算投入的效益。TPASS公共運輸目標希望減輕民眾交通負擔、移轉私人運具使用、公共運輸運量及降低交通事故。根據統計，去年整年平均每月公共運輸運量較 2022年成長達3.9%。依據公路局統計，自2023年7月上路至今年4月底止，累計已有2,385.1萬人次加值購買 TPASS 定期票；2024年有797.9萬次、2025年892.7萬、今年1至4月為306.6萬。同時，TPASS 2.0+ 公共運輸常客優惠也已有52.6萬人記名登錄。陽明交通大學運輸與物流管理學系院長邱裕鈞指出，TPASS上路後確實能減輕民眾負擔，同時因為多是通勤距離遠且頻率高的民眾會購買，因此具有促進區域均衡發展功能。不過，私人運具移轉的效果並不明顯。邱裕鈞說，TPASS使用者絕大部分比例是原本就使用公共運輸的民眾。根據過往研究，從私人運具（汽機車）移轉至公共運輸的比例通常僅約7%至10%；相較於國內數百萬名的私人運具使用者，對道路壅塞的疏解影響不大。依照國際經驗來看，若僅提供公共運輸優惠而不對私人運具進行管理限制，很難達成全面性的運具改變，「公共運輸再方便，也不會比騎機車方便」。優惠的價格讓交通月票使用人次眾多。邱裕鈞指出，會員人數成長很快，但要靠TPASS移轉私人運具難度很高，政府應搭配進一步調查確認移轉效果。另外，邱裕鈞也提醒，目前客運司機缺額嚴重情況下，通勤月票反而會對客運路線帶來衝擊，這類系統運能不比台鐵、捷運等，可能讓乘客等待時間更久。反之，高鐵雖然運能較大，但屬於中長程距離，並且尖峰時刻已經吃緊，若納入未能一票難求的狀可能加劇。