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Sentinel Mini：適合高階主管與專業人士，提供最高隱私等級的個人運算環境 。

Sentinel 2：企業 IT 管理員的首選，支援多用戶集中管控與流量稽核，符合 ISMS 與 PDPA 法規 。

Sentinel Edge：針對政府、國防與執法單位設計，支援在無網路的野外環境下執行本地 AI 安全監測 。

隨著 2026 年全球企業資安挑戰日益複雜，軟體供應鏈攻擊頻率激增 179% ，且生成式 AI 帶來的數據隱私與合規壓力也達到前所未有的高度 。在今日盛大開幕的「CYBERSEC 2026 台灣資安大會」中，飛象資訊（FlyElephant）正式宣告其戰略佈局：以自主研發的網頁弱掃平台 OKWASP 為核心，結合經銷品牌辰磊資訊的 TraceWOLF 弱點管理平台，以及 Whale Forensics 的 DeepSafe AI 資安方案，提供企業從開發流程、運維管理到 AI 轉型過程中最完整的資安防護體質。飛象資訊在技術研發的深厚底蘊，充分體現在其自主開發的 OKWASP 弱點檢測平台。OKWASP 是一款專為現代企業設計的「自動化動態弱點掃描（DAST）」系統，核心優勢在於能模擬駭客真實攻擊手法，精準識別網站漏洞。與市面上複雜的資安工具不同，OKWASP 主打雲端服務，使用者只需輸入網址即可一鍵啟動掃描，無需安裝任何軟體。該平台不僅具備全中文介面以消除語言隔閡，更全面遵循最新的 OWASP TOP 10 2025 規範。飛象資訊更在 OKWASP 中整合了強大的「弱點管理機制」與「自動排程功能」，能大幅降低企業的人力營運成本。對於具備高度資安要求的單位，OKWASP 提供複掃功能以驗證漏洞修復狀況，並可加值第三方認證服務，協助企業產出專業且具公信力的合規報告。除了自主研發，飛象資訊亦憑藉精準的眼光代理經銷優質國產品。由飛象資訊代理、辰磊資訊研發的 TraceWOLF（Weakness Orchestration & Lifecycle Framework），是解決企業弱點治理痛點的利器。飛象資訊指出，許多企業雖擁有 SBOM 掃描、Nessus 或 WebInspect 等工具，但報告格式分散、資料無法整合，導致修補進度難以追蹤 。TraceWOLF 的價值在於「協同整合」，它能匯入各類掃描結果 ，並自動將弱點轉換為「修補任務」，指派責任人並設定期限 。TraceWOLF 的「六階段生命週期管理」，從發現、分析、指派、修補、驗證到結案，確保每一項風險都有清晰的稽核軌跡 。實務數據證明，導入 SBOM 的組織在面對如 Log4Shell 等重大零時差攻擊時，能在 2 小時內完成影響盤查，效能相較傳統人工整理提升 10 倍以上。針對現今最熱門的 AI 安全議題，飛象資訊經銷代理由 Whale Forensics 所打造的 DeepSafe 企業級 AI 資安平台。該平台專為解決企業員工將機敏資料外流至公有雲 AI（如 ChatGPT、Gemini）的「AI 暗流」問題 。DeepSafe 的核心在於其獨步業界的「AI 路徑智慧分流」技術 。透過軟硬體綁定授權 ，系統能自動偵測 AI 請求，並根據政策引導至本機、私有雲或受監管的外網 AI 。搭配不同的 Sentinel 系列硬體，DeepSafe 提供全場景覆蓋方案：身為 OKWASP 的研發者以及 TraceWOLF 與 DeepSafe 的專業經銷商，公司不僅提供產品，更提供深度的諮詢服務。飛象資訊具備 BSI ISO 27001 開發流程認證，並獲選為數位發展部《資通安全管理法》採購指引的推薦廠商。在資安大會期間（5月5日-7日），飛象資訊誠摯邀請各界資安先進蒞臨，一同見證如何透過自主研發與跨領域技術整合，為企業打造「AI 加持、使命必達」的堅實防禦體系 。