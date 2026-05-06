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工業電腦大廠研華今（6）日舉行法說會，因供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求積極，提前拉貨效應也持續，研華指出，截至5月就有高達13億美元訂單，而預估6月、7月也都還有新訂單，表現相當強勁，研華並表示，AI帶動下高階記憶體、電力等也成為公司成長新動能主力。研華公布今年第一季營收及獲利均較去年同期雙位數增長，第一季合併營收達新台幣203.85億元，較去年同期成長17%；營業毛利為79.8億元，毛利率39.1%；營業利益為37.28億元，營業利益率18.3%；合併稅後淨利為33.34億元，年增22%，第一季合併每股稅後盈餘為3.85元。營收、稅後淨利雙創單季歷史新高。受惠客戶拉貨下單需求強烈，研華綜合經營管理總經理陳清熙指出，客戶提前下單，現在確實看到公司第一季訂單交期超過六個月的佔比高達40%，事實上，他坦言，到年底一直都是呈現這樣的狀況，因此，現在客戶下單到交貨，時間都會長達超過六個月以上，不過，他也強調，「通常再怎麼慢，客戶半年之內都會交貨。」而目前在手訂單狀況，他透露，到現在光五月就有超過13億美元訂單，預估六月、七月也會有新訂單，因此，一直到年底這個數字會一直增加。除了訂單旺之外，陳清熙表示，也有看見一些新成長的應用，這部分也包含去年的一些新成長，記憶體的部分HBM（High Bandwidth Memory）、未來新的高階HBM等，他透露，從去年開始研華就已經Design-in了不少HBM相關設備商，尤其是韓國廠商，這也是一個新成長。此外，AI也帶動了許多基礎建設提升，在智慧電網的部分，其中Power Energy的部分，原本就是研華在做的產業和產品，這部分的需求也越來越強勁，而現在全球都在建設資料中心，因此電力調配也變得更加重要，研華也受惠於這方面的客戶，也跟著客戶出現顯著成長。此外，市場也關心研華在記憶體及CPU的供應情況。陳清熙指出，第一季CPU確實有缺料狀況，不過，他預期，第三季短缺就會有所減緩。而記憶體目前第二季、第三季，減緩程度較嚴重，尤其是DDR方面，SSD短缺也仍然存在，但預期第二季情況也能緩解。展望第二季，陳清熙表示，在面對中東地緣政治局勢、原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華憑藉穩健需求動能與營運韌性，對後續營運維持審慎樂觀。研華將持續深化「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」策略布局，結合全球生態系夥伴，加速AI應用由端到雲落地，並透過技術創新與營運韌性強化，推動穩健成長。