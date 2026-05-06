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和碩董事長童子賢今（6）日表示，台灣若要延續AI、半導體與高科技產業優勢，能源政策不能只談理念，更要回到供電穩定、成本與韌性等現實條件。他強調，全球已進入「電力即國力」的時代，台灣必須重新檢視現行發電結構，尋找更穩定、低碳且可長期支撐產業發展的能源組合。童子賢指出，過去石油長期被視為最重要能源，但全球能源重心正在轉向電力，未來交通工具都會朝電動化前進，而台灣經濟與產業成長正在推升用電需求，今年第一季台灣經濟成長率達13.7%，2026年人均GDP也將明顯超越南韓與日本；但AI、先進晶片製造等產業要持續發展，背後都需要穩定且充足的電力。台灣今年2月數據來看，天然氣發電占比高達51%，童子賢指出，天然氣運輸成本可能明顯上升，全球幾乎沒有國家像台灣一樣，天然氣占比高達51%。被視為終極能源解方的核融合，童子賢認為，目前距離商轉仍沒有明確時間表。在核融合真正成熟以前，現有核分裂技術不應被過早排除，包括義大利、日本、瑞典等國，近年都重新討論核電延役或重啟核能，顯示國際能源政策正在務實轉向。童子賢表示，新一代核能在安全設計上已有進展，核電廠使用的核燃料濃度約4%，不同於核武，不會以核武方式爆炸。冷卻技術不再只依賴傳統水蒸氣，而可能採用熔鹽或金屬等方式，降低爐心熔毀後因高溫與水作用產生氫氣、進而引發氫爆與放射性物質外洩的風險。童子賢強調，核電具備穩定、不排碳、成本相對合理與燃料韌性高等優勢，對高度仰賴能源進口、四面環海的台灣來說，具有戰略意義。