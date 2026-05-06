我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝金燕認為身體隱私是底線，不應該被記錄。（圖／翻攝自謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間疑藏針孔事件，震驚社會。檢警自4日起開始對全台18家門市發動大規模搜索，並拘提負責人常如山到案說明。事件延燒至今（6）日，身為該集團多年代言人的電音女神謝金燕也不忍了，正式發表聲明切割，指出身體隱私不該被監視，強調隱私是底線。謝金燕所屬經紀公司「一直打不倒有限公司」也發出聲明表示：「已正式要求愛爾麗集團全面停止使用本公司藝人謝金燕之肖像及名義進行任何宣傳。這是對所有消費者的基本尊重。」針對愛爾麗爆發的偷拍疑雲，謝金燕透過在IG、臉書平台媒體發聲。她表示，自己和大家一樣，完全無法接受任何侵害身體自主權與隱私權的行為。「醫療與美學場域，本應讓人安心與尊重，而非帶來恐懼。」謝金燕表示，每一個人的身體與隱私都不該被監視或記錄，這是絕對的底線。她除了呼籲等待調查真相大白、讓相關責任人承擔應有責任外，也表示：「願傷害止於此！」回顧整起事件，源於一位女性消費者在愛爾麗板橋分店接受體雕療程時，因療程需褪去衣物，卻意外發現天花板的煙霧偵測器狀似有異，疑為隱藏式攝影機且正對著診療床拍攝。向店家反映未果後報警，海山分局拆裝後確認該設備內竟藏有針孔攝影機。新北檢警隨即擴大搜查，發現雙北（板橋、新莊、林口、永和等）8家分店以及台中多處分店，皆有裝設類似的監視設備或偽裝煙霧偵測器。衛生局則表示，若錄影未具特定目的或未取得病患同意，將依《個資法》與《醫療法》重罰，並依刑事「妨害祕密罪」追究到底。