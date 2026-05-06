我是廣告 請繼續往下閱讀

被譽為「時尚界奧斯卡」的Met Gala雖然已經落幕，但社群平台上的討論度卻絲毫不減。印度模特兒Bhavitha Mandava分享了當晚在廁所的對鏡自拍，韓國女團 BLACKPINK的4位成員Jisoo、Jennie、Rosé 、Lisa全入鏡以外，還有眾多歐美大咖巨星，畫面整個超擠，畫面既逗趣又星光閃閃。對此韓媒卻感到擔憂，由於官方已明定場內不能使用手機拍照和使用社群軟體，擔心她們違規會被封殺。網友則認為不用瞎操心，因為Jennie去年拍過，今年也照樣受邀。在這張廁所自拍照中，除了BLACKPINK 4位成員外，入鏡的巨星還包括「芭比」影后瑪格羅比（Margot Robbie）、喜劇演員阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）、創作歌手葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams）以及名模 Awar Odhiang 等人。眾人在廁所內笑容燦爛地擠在鏡頭前，展現出女孩們私下輕鬆互動的真實模樣，也讓這張照片瞬間成為今年典禮最具代表性的花絮。其實在廁所自拍的現象，早已成為Met Gala每年不成文的「潛規則」。由於場內無法用手機拍照，因此明星們紛紛躲進廁所自拍留念。最早可追溯至2017年，當時由凱莉珍娜（Kylie Jenner）帶頭在廁所大合照而爆紅。然而部分韓國媒體指出，Met Gala自2015年起便明文規定場內禁止使用手機及上傳社群內容，目的是為了保護晚宴的隱私。韓媒擔憂若主辦方未來決定嚴格執行禁令，可能會影響到參與自拍藝人的受邀資格，進而讓BLACKPINK面臨「封殺」危機。不過粉絲認為這早已是多年來的社交常態，官方過去也未曾因此大動作處罰。就連Jennie去年也有在廁所自拍留念過，今年還是照樣參加，因此應該是不需要太擔心。