台股大盤近期火熱，高股息ETF也接棒強漲，剛完成填息的元大高股息（0056），今（6）日受惠主要成分股聯發科、聯電漲勢，股價強漲2.9%，盤中並創43.9元歷史新高，帶動規模突破6000億元大關，成為繼元大台灣50 （0050）後，首檔達成此里程碑的高股息ETF，此外，在其他高股息ETF人數縮減之際，0056卻逆增2.2萬人，氣勢高昂。

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0056為全台首檔高股息ETF，穩定配息紀錄推進第16年，也是首檔達成存股0成本的高股息ETF。今年以來高股息逆風，0056憑藉著穩定配息能力，4月份投資人數逆勢成長2.2萬人，同期間00878、00919則月減5.5萬、逾萬人。

在報酬率方面，0056為市場唯一採預測未來殖利率選股的高股息ETF，基於企業配息與營運高度度相關，此選股因子長期支持0056保持股價成長性。截至5月6日，0056近三年含息報酬率111.07%，為高股息ETF第一，今年以來含息報酬率亦有25.1%。

0056最新一季配息調升至每單位1元，加上僅花8個交易日即完成填息，再度鞏固市場對高股息ETF「穩定現金流」的信心，且去年台股企業受惠AI熱潮，獲利持續穩定成長，今年台股整體股利預計發放金額突破2.5兆元新高，讓高股息ETF後續配息有更穩定的基礎。

截至5月6日，0056帳上含息可分配收益為4.29元，資本利得為14.7元，若每季續配發1元仍充足有餘，搭配未來股息挹注下，0056本年度配息金額有機會再創新高紀錄。

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林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...