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▲民眾持舊充電線或充電頭至傑昇通信門市回收，每件可換200元配件購物金，消費再送衛生紙一串。（圖／官方提供）

消費再送衛生紙

舊充電器別亂丟恐有安全疑慮

手機充電規格不斷更新，許多低瓦數、老舊或已損壞的充電配件被長期閒置，甚至成為電子廢棄物。傑昇通信宣布推出「地球保衛戰2.0」舊線廢頭回收活動傑昇通信表示，本次活動鎖定民眾家中常見的閒置充電配件，包括充電線、旅充頭、座充、舊型充電頭等，不限廠牌、不限型號，也不限制是否損壞；即使是打結、老化、無法正常使用的線材或充電頭，只要帶到門市回收，每件皆可兌換200元配件購物金。配件金可於門市購買指定配件時折抵，包含手機殼、保護貼、快充頭、傳輸線等周邊商品，讓原本佔空間的舊線材，有機會變成實用的手機配件折扣。除了200元配件購物金，活動也推出加碼回饋，若現場使用200元配件金消費，還可再獲得傑納瑞衛生紙一串，傑昇通信指出，本活動為全台傑昇通信門市限定活動，配件購物金限當下即時折抵，離店後恕不補發；衛生紙贈品則需使用配件金消費後方可領取。近年手機品牌陸續取消隨盒附贈充電器，讓充電頭與線材逐漸成為需另行購買的配件。不過，過去累積的大量低瓦數舊充電頭、舊線材，也因此容易被閒置在家中。傑昇通信提醒，老舊或損壞的線材若持續使用，可能出現充電效率低、過熱、短路等風險，充電器與線材內含銅、鋁、塑料等可回收資源，建議透過專業通路回收，有助於讓材料重新進入循環利用。