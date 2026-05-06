新加坡教育部4月公布新指引，校園霸凌者可被處以「鞭刑」懲罰。此舉引發聯合國兒童基金會強烈反對，國會議員5日也就此事質詢教長。
據衛報、聯合早報報導，新加坡去年多所學校發生校園霸凌事件，教育部於今年4月公布檢討結果，將最遲在2027年統一各校對嚴重違紀行為的懲罰標準，並推出線上舉報平台、增派人手，以及加強教師培訓等措施。
新加坡教育部4月公布新指引，校園霸凌者可被處以鞭打懲罰，最重可被處以三記鞭刑。教育部長李智陞5日在國會向議員表示，只有在學生不當行為嚴重，且所有其他紀律措施都不足以導正時，學校才會施以鞭打。
該措施適用於小學高年級（9至12歲）及以上的男學生，符合新加坡《刑事訴訟法》中禁止對女性實施鞭刑的相關規定。鞭刑實施需遵循嚴格標準，包括必須獲得校長核准、僅能由獲得授權的教師執行、校方須評估學生的成熟度，確保其能理解處分的嚴重性與其錯誤。
另外，女學生若涉及霸凌，將面臨留校察看、停學或調整操行等校內處分。在執行鞭刑後，校方亦會持續監測學生的身心狀況並提供專業諮商。
衛報報導提到，新加坡的鞭刑規定，引發聯合國兒童基金會（UNICEF）等國際組織的強烈反對，批評體罰會損害孩童的身心健康，並可能導致長期的行為問題。然而，新加坡政府認為，在特定情況下，這對於導正嚴重偏差行為具有必要性。
司法鞭刑在新加坡具有悠久歷史，最早由19世紀英國殖民者引入，至今仍對50歲以下涉及搶劫、詐騙或逾期居留超過90天的男性犯罪者實施。儘管世界衛生組織（WHO）去年的報告指出，全球約有12億名兒童在家庭中遭受體罰，並呼籲各國禁止此類損害孩童發育的行為，但新加坡顯然選擇維持其嚴刑峻法的傳統，以此作為維護校園秩序與預防霸凌的最終防線。
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新加坡教育部4月公布新指引，校園霸凌者可被處以鞭打懲罰，最重可被處以三記鞭刑。教育部長李智陞5日在國會向議員表示，只有在學生不當行為嚴重，且所有其他紀律措施都不足以導正時，學校才會施以鞭打。
該措施適用於小學高年級（9至12歲）及以上的男學生，符合新加坡《刑事訴訟法》中禁止對女性實施鞭刑的相關規定。鞭刑實施需遵循嚴格標準，包括必須獲得校長核准、僅能由獲得授權的教師執行、校方須評估學生的成熟度，確保其能理解處分的嚴重性與其錯誤。
另外，女學生若涉及霸凌，將面臨留校察看、停學或調整操行等校內處分。在執行鞭刑後，校方亦會持續監測學生的身心狀況並提供專業諮商。
衛報報導提到，新加坡的鞭刑規定，引發聯合國兒童基金會（UNICEF）等國際組織的強烈反對，批評體罰會損害孩童的身心健康，並可能導致長期的行為問題。然而，新加坡政府認為，在特定情況下，這對於導正嚴重偏差行為具有必要性。
司法鞭刑在新加坡具有悠久歷史，最早由19世紀英國殖民者引入，至今仍對50歲以下涉及搶劫、詐騙或逾期居留超過90天的男性犯罪者實施。儘管世界衛生組織（WHO）去年的報告指出，全球約有12億名兒童在家庭中遭受體罰，並呼籲各國禁止此類損害孩童發育的行為，但新加坡顯然選擇維持其嚴刑峻法的傳統，以此作為維護校園秩序與預防霸凌的最終防線。