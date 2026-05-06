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▲Niseko 新雪口牛奶巧酥雪糕口感濃郁滑順，上市至今賣破千萬支。（圖／翻攝畫面）

在競爭激烈冰品市場，以「Daili-cacy（Daily＋Delicacy）」為品牌定位的精品雪糕 Niseko新雪口，正式宣布由金鐘影后許瑋甯擔任首位品牌代言人，本次合作以「女神食尚」為主軸，將許瑋甯一貫低調而講究的生活品味，與品牌強調的日常精緻感做出連結。品牌指出，所謂「女神」並非外在形象的塑造，而是在日常生活中，對細節的選擇與對自我狀態的重視，將精緻感自然融入每一天。Niseko新雪口以品牌四大特質「重視細節、生活儀式、時尚美學、美食品味」尋找首次代言人選。品牌指出，金鐘影后許瑋甯對角色的細膩詮釋，一如Niseko新雪口以同樣態度對待每一支雪糕，嚴選優質乳源，從原料到製程的每一步都不馬虎。強調口感層次與食用的滿足感，讓冰品回歸生活中的輕鬆選擇，Niseko新雪口將這種幸福感具體化為產品體驗，不刻意渲染，這也與許瑋甯堅持工作時投入全心交出最精彩的自己，私底下則希望自己擁有單純靜好的生活節奏不謀而合。許瑋甯長期被視為時尚典範，其品味與Niseko新雪口的品牌美學精準呼應，從極簡燙金包裝到絲滑如緞的質地，每一處細節都傳遞出「優雅又能輕鬆負擔的精緻生活」，她是時尚寵兒，也是隱藏版美食家，私下對食材自有見解，而Niseko新雪口，從堅持嚴選濃厚乳源、巧克力餅乾脆粒遍布的冰體，從不以「解饞」或「便宜」為賣點，講究口感層次、包裝質感，這份對精緻的堅持，與她的生活態度極為契合進而接下代言。Niseko新雪口以「女神食尚」為核心打造品牌精品生活風格，企劃總監黃筱涵 (Joanne) 強調：「我們不是找許瑋甯來『演繹』女神，而是她本來就把日子過成女神！」，相較於市場上以價格或話題導向的產品，Niseko更著重整體食用體驗與生活情境的結合，將冰品定位在為生活帶來療癒的幸福時刻。「女神食尚」所代表的，是在忙碌生活之中，仍保有對質感的要求與對自己的照顧，而非刻意營造的形象，這樣的特質也延伸至品牌整體風格與體驗上。Niseko新雪口攜手許瑋甯，用「女神食尚」告訴每位女性：認真生活的妳，值得被當女神般好好對待！隨著代言形象視覺釋出，許瑋甯以優雅之姿演繹雪糕與生活品味的連結，為生活中帶來療癒時刻，以味蕾享受帶來的濃濃幸福感。主打商品「牛奶巧酥雪糕」及多款經典口味於全台各大通路販售，持續拓展中高端冰品市場版圖，享受隨手可得的「女神食尚」精品生活與影后級品味的冰品饗宴。