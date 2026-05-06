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▲Rikacha公開自己內衣滑到腰的照片。（圖／X@ol_rikacha）

日本地下偶像團體「OLiDOL！」成員Rikacha（りかちゃ），近日因一場「舞台事故」意外爆紅，她在5月3日演出時，因為在舞台上跳舞太賣力，再加上動作激烈以及流汗，導致無肩帶內衣整件滑下來掉到腰上，不過本人當下完全沒發現，直到下台後才驚覺出事，在社群崩潰發文：「我爸媽要哭了！」Rikacha因為太享受在舞台上演出的瞬間，完全沒意識到自己的內衣已經慢慢滑落，直至下台時整件已經在卡在腰上，為此她事後在X自嘲表示：「等等！我真的完蛋了，超級大汗淋漓表演完，結束後才發現胸罩整個掉下來了，我就這樣表演完了嗎？我爸媽都要哭了。」她還附上現場照片，只見內衣已滑至腰部位置，讓她本人超崩潰。沒想到內衣事件曝光後，Rikacha的貼文在短時間內突破1100萬次瀏覽、吸引超過3萬人按讚，有現場觀眾指出，其實內衣顏色跟表演服超像，再加上燈光效果，其實當下看起來只以為是服裝的一部分，幾乎沒人發現異狀。「OLiDOL！」以「平日上班族、週末當偶像」的特殊設定聞名，成員平時各自擁有正職工作，只有在假日才能登台演出，Rikacha原本只是追蹤人數不過萬的小偶像，此次事件卻讓她一夕之間爆紅，成為了話題焦點。