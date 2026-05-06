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◼︎新北市5月13日停水範圍一次看

臨時供水站位置

▲為了應對5月13日新莊區停水23小時的情況，自來水公司也將在6處設置臨時供水站。（示意圖 ／新北市政府水利局提供）

停水注意事項

新北市的朋友注意囉！自來水公司為了辦理「新莊區環河路800mm管線工程」以及「新莊塭仔圳重劃2區30M-4-2道路600mm管線工程」，因此將於5月13日上午9時開始停水，，新莊部分區域將會停水，影響戶數約6,200戶，影響範圍、供水站位置也曝光了！中正路、利濟街、大觀街、思明街、新泰路、新莊路、新豐街、景德路、武前街、泰豐街、環漢路二段、瓊林路、登龍街、碧江街、福海街、豐年街。台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。