我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百餘位僧眾自西屯區永安國小出發，沿福雅路、福順路行進2公里，最終抵達佛光山惠中寺舉行祈福儀式。（圖／惠中寺提供）

▲佛光山中區總住持覺居法師沿途托缽，引來許多民眾隨喜護持。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.6)

▲佛光山行腳抵台中，沿途許多民眾設香案引接及護持。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.6)

▲佛光山行腳扺台中後，在佛光山惠中寺舉行祈福儀式，（圖／惠中寺提供）

佛光山舉辦「2026年傳授國際萬佛三壇大戒」行腳托缽祈福活動，6日抵達台中，百餘位僧眾自西屯區永安國小出發，沿福雅路、福順路、福裕路行進約2公里，最終抵達佛光山惠中寺舉行祈福儀式，沿途吸引許多民眾隨喜護持，立法院副院長江啟臣及各界代表親臨現場，共襄盛舉。連日陰雨綿綿，今天適逢天氣放晴，不少民眾攜家帶眷擺設香案迎接行腳隊伍，從102歲長者到三代同堂家庭皆踴躍參與，沿途提供茶水物資與行腳僧眾結緣，展現地方熱情與宗教凝聚力。台中場行腳托缽活動於永安國小展開，佛光山心保和尚親臨現場慈悲開示。他引述趙州禪師「平常心是道」精神，勉勵信眾修持一顆不隨外境變化而起伏、不生分別心的自性。他指出，行腳托缽正如修行，不論晴雨或個人感受，皆須堅持目標走下去，這正是將修行落實於生活的具體展現。在起步儀式中，台中市民政局副局長彭岑凱代表市長出席，他感謝佛光山以慈悲照顧大眾，並引用星雲大師開示指出「缽」象徵福田，透過法師行腳讓信眾種下善因，為社會帶來和平與國家興旺。台中福華大飯店總經理徐國書亦率員工設香案參與，表達對活動的支持與祝福。行腳僧最後止步於惠中寺並舉行祈福儀式。立法院副院長江啟臣致詞表達對參與僧眾與信徒的敬意。他將自己公職生涯的為民服務比喻為行腳，強調兩者皆具備修心、廣結善緣及積德的深刻意涵。他認為透過這種一步一腳印的實踐，不僅能為社會大眾造福，更能祈求國泰民安與風調雨順。最後，他期許眾人共同為大台中的未來努力，並祝福佛光山與所有信眾都能走出更寬廣的光明道路。佛光山表示，此次行腳歷經數月籌備，成功走入社區，凝聚信眾與民間力量，為地方注入正向能量。行腳托缽不僅是宗教儀式，更象徵善念的傳遞與累積，透過一步一行串聯社會各界，共同為人間祈願平安與祥和。