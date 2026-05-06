我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（Nvidia）加速布局AI基礎建設，宣布與美國玻璃與光纖大廠康寧（Corning）合作，將在北卡羅來納州與德州設立3座先進製造廠，專門生產輝達所需的光學技術產品，預計至少創造3000個工作機會，並讓康寧在美國的光學製造產能擴大10倍。受消息激勵，康寧盤前股價大漲15%，輝達也上漲近3%。雙方並未揭露合作金額。外界關注，輝達可能正準備在AI機櫃級系統中，逐步以康寧的光纖技術取代傳統銅纜，並導入共同封裝光學（CPO）架構。可把光電轉換更靠近晶片端，讓資料傳輸速度更快，同時降低AI運算所需能耗。輝達執行長黃仁勳曾在2025年GTC大會上表示，共同封裝光學對AI基礎建設至關重要。康寧長期以蘋果iPhone顯示玻璃聞名，但光通訊其實是公司最大且成長最快的事業。康寧自1970年發明長距離通訊用光纖以來，已為多家大型資料中心供應大量光纖線纜。康寧執行長Wendell Weeks先前受訪時表示，傳輸光子所需能耗，約比傳輸電子低5到20倍。輝達近年已積極推動AI網路技術升級，2025年推出兩款採用類似光學技術的網路交換器，競爭對手博通、Marvell與英特爾也都在布局相關解決方案。今年3月，輝達也投資40億美元入股Coherent與Lumentum，這兩家公司主要開發雷射與光電轉換元件，與康寧光纖形成互補。黃仁勳表示，AI正在帶動當代最大規模的基礎建設投資，也為美國製造與供應鏈重振帶來世代級機會。他指出，輝達將與康寧共同發展先進光學技術，為下一代AI基礎建設打造基礎，讓運算中的智慧能以光速移動。