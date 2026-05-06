韓國政府今（6日）公布北韓新版「憲法」全文，刪除「祖國統一」、「北半部」等相關表述，反映出北韓領導人金正恩提出的「兩國論」路線。
韓聯社報導，韓國政府6日向媒體公布北韓新版憲法。新版憲法從序言和正文中全面刪除「北半部」、「祖國統一」「社會主義完全勝利」等與民族、統一相關的表述，與金日成、金正日相關的功績描述也大幅減少。
值得注意的是，新版憲法並未寫入將韓國定性為「敵對國」的內容，過去明文規定的「帝國主義侵略者」、「解放被壓榨剝削的人民」、「海內外敵對分子搞破壞的陰謀」等充滿敵意的表述，在新版憲法也都消失不見。
金正恩2023年底宣布韓國與北韓是「敵對的兩個國家關係」，新版憲法中也將領土範圍修訂為「包括北部與中華人民共和國和俄羅斯聯邦、南部與大韓民國接壤的領土，以及基於此劃設的領海和領空」。
新版憲法中並未具體提及南北陸地與海上邊界線。北韓政治問題專家、首爾大學教授李貞澈分析，若談到海上邊界線，就會出現難以妥協的部分，北韓沒有寫入這部分，代表對方也不希望製造爭端。
憲法還刪除「免費醫療」、「無稅之國」等不切實際的福利條款，並在優撫對象中新增「海外軍事作戰參戰烈士」。
北韓新版憲法中，國務委員會委員長的權力和地位也得到大幅強化，在國家機關權力排位順序中，國務委員長居首，憲法將其定義為「國家首腦」。
序言部分，刪除「金日成—金正日主義」，並寫入金正恩的執政理念「人民大眾第一主義」。憲法還首次明確，國務委員會委員長擁有對核武裝力量的指揮權。
專家分析，從新版憲法的內容中可以看出，北韓想要凸顯「正常國家」的形象。李貞澈認為，新版憲法新設規定領土範圍的條款，並強化國家屬性相關表述，但未出現敵對關係或交戰國關係等界定。據此判斷，該憲法有望成為韓國與北韓走向和平共處的一種制度性基礎。
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值得注意的是，新版憲法並未寫入將韓國定性為「敵對國」的內容，過去明文規定的「帝國主義侵略者」、「解放被壓榨剝削的人民」、「海內外敵對分子搞破壞的陰謀」等充滿敵意的表述，在新版憲法也都消失不見。
金正恩2023年底宣布韓國與北韓是「敵對的兩個國家關係」，新版憲法中也將領土範圍修訂為「包括北部與中華人民共和國和俄羅斯聯邦、南部與大韓民國接壤的領土，以及基於此劃設的領海和領空」。
新版憲法中並未具體提及南北陸地與海上邊界線。北韓政治問題專家、首爾大學教授李貞澈分析，若談到海上邊界線，就會出現難以妥協的部分，北韓沒有寫入這部分，代表對方也不希望製造爭端。
憲法還刪除「免費醫療」、「無稅之國」等不切實際的福利條款，並在優撫對象中新增「海外軍事作戰參戰烈士」。
北韓新版憲法中，國務委員會委員長的權力和地位也得到大幅強化，在國家機關權力排位順序中，國務委員長居首，憲法將其定義為「國家首腦」。
序言部分，刪除「金日成—金正日主義」，並寫入金正恩的執政理念「人民大眾第一主義」。憲法還首次明確，國務委員會委員長擁有對核武裝力量的指揮權。
專家分析，從新版憲法的內容中可以看出，北韓想要凸顯「正常國家」的形象。李貞澈認為，新版憲法新設規定領土範圍的條款，並強化國家屬性相關表述，但未出現敵對關係或交戰國關係等界定。據此判斷，該憲法有望成為韓國與北韓走向和平共處的一種制度性基礎。