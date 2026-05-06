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▲雪莉（如圖）生前慶生影片曝光，粉絲直呼：「好想念她」。（圖／翻攝自雪莉哥哥 IG）

▲雪莉慶生影片的最後，還露出了具荷拉的照片。（圖／翻攝自雪莉哥哥 IG）

已故韓國藝人雪莉（Sulli）的親哥哥在4日發布雪莉的生前的慶生未公開影片，影片中雪莉對鏡頭展現燦爛笑容，結尾還驚見另一位已故藝人具荷拉的照片。雪莉與具荷拉在2019年10月、11月相繼離世，如今看來更讓人格外鼻酸。在雪莉哥哥po出的影片中，背景裝飾著「Birthday Sulli」字樣氣球，並寫下：「傻瓜般的笑聲，完全聽不懂在說什麼」，雪莉當時綁雙馬尾並穿著洋裝，在鏡頭前展現調皮表情與笑聲。物是人非的變化，讓粉絲在留言區紛紛感慨：「真的好想念她」、「太漂亮了」。影片的結尾，還出現了另一名已故女星具荷拉的照片，兩人生前為演藝圈知名好友。然而就在雪莉逝世僅一個月後，2019年11月24日具荷拉也被發現在家中輕生身亡。具荷拉生前曾透過直播哀悼好友，承諾會帶著雪莉的份努力活下去，未料最終仍步上後塵。雪莉演藝生涯從2005年SBS電視劇《薯童謠》開始，2009年以組合f(x)成員身分出道。離開團體後轉型演員與主持人，然而雪莉直率言行風格，在當時演藝圈備受爭議，飽受輿論和酸民壓力的她，最後在25歲便結束生命。