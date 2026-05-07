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▲2025年母親節期間Uber「優快送」訂單量較前月成長約28%，反映民眾若無法親自返家也會透過即時包裹傳遞祝福。（圖／官方提供）

Uber Eats母親節優惠：逾5000家商家買一送一

Uber優快送也加入戰局！最後一刻送禮有優惠

▲Uber、Uber Eats母親節檔期推出不少買一送一優惠。（圖／官方提供）

foodpanda攜四大品牌！全聯甜點、全家咖啡最低9元

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▲foodpanda攜手全聯福利中心、屈臣氏、寵物公園、全家便利商店四大品牌推出母親節檔期優惠。（圖／官方提供）

母親節倒數，外送平台優惠戰開打，Uber Eats有超過5000間指定美食商家祭出買1送1，生鮮雜貨指定商品5折起；foodpanda則攜手全聯福利中心、屈臣氏、寵物公園、全家便利商店，推出甜點、咖啡、衛生紙、寵物用品等最低9元起優惠，從母親節大餐、甜點下午茶到日常補貨，都能用更划算價格買到。Uber與Uber Eats表示，平台數據顯示，2025年5月Uber Eats上的生鮮雜貨食材銷量較同年4月成長近10%，反映民眾不只外送餐點，也開始透過平台採買食材，在家為媽媽準備一桌暖心料理。為迎接母親節，Uber Eats即日起至5月14日推出「媽咪感謝祭」美食外送專區，超過5000間精選商家推出指定商品買1送1等優惠，包含星馬快餐、頂呱呱、五桐號、Q Burger等人氣店家。生鮮雜貨方面，Uber Eats也祭出水果、蔬菜、蛋糕等指定商品5折起優惠；家樂福、家樂福超市則推出綠璽牧場平飼紅殼蛋540g（10顆裝）」8.7折優惠。Uber Eats指出，2026年第一季平台生鮮雜貨商家「非籠飼蛋」相關商品銷量較去年同期成長42%，顯示消費者對食材品質、健康與動物福利的關注持續升高。除了餐飲與生鮮，Uber也觀察到「即時送禮」需求增加。根據平台數據，2025年母親節期間，Uber「優快送」訂單量較前月成長約28%，反映民眾若無法親自返家，也會透過即時包裹運送服務傳遞禮物與祝福。即日起至5月10日止，新用戶可享優快送首趟免費；新舊用戶輸入優惠序號「優快送溫馨」，可再享額外4趟、每趟50元優快送優惠。針對孕媽咪也有乘車優惠，即日起至5月10日止，符合資格用戶於Uber App輸入「優步好孕禮」，並以「臺北好孕2U」電子乘車金兌換Uber乘車券完成一趟行程，可獲得2趟50元乘車優惠。foodpanda攜手全聯福利中心、屈臣氏、寵物公園、全家便利商店四大品牌推出母親節檔期優惠。即日起至5月10日，全聯福利中心WE SWEET系列推出甜點優惠，濃厚鮮奶布丁每日14:00限量9元開搶，法式布蕾派、北海道乳酪蛋糕、72%特級巧克力捲等多款甜點最高5折起。屈臣氏推出歐芮坦抽取式衛生紙100抽10包59元優惠；寵物公園即日起至5月20日推出CIAO啾嚕系列限定商品39元、多款潔牙棒與肉泥7折起。母親節後優惠也不間斷，5月11日至5月31日，全家便利商店中冰、中熱經典美式9元限量優惠，讓媽媽節後也能用銅板價喝咖啡。