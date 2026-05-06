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大嘴鳥叼老鼠狂甩頭玩耍！在場遊客全看傻

▲大嘴巨鳥嘴中叼著一隻大型老鼠，過程中還不斷甩頭似乎在玩耍。（圖／Threads＠panda.bao.tw）

北市鼠患議題持續受到關注，今（6）日下午有遊客目睹台北市立動物園一隻大嘴鳥嘴叼老鼠不斷甩動，引發大批民眾擔憂鳥兒的身體狀況。對此，北市動物園官方也表示，大巨嘴鳥並未食用該老鼠。一名網友在Threads上分享影片表示，當日前往動物園遊玩，行經穿山甲館時，看到一隻大巨嘴鳥嘴中叼著一隻大型老鼠，過程中還不斷甩頭似乎在玩耍，驚人畫面也讓全場遊客看傻眼。不少網友看完畫面後也驚呼，「原來這傢伙會咬老鼠，我以為牠吃素」、「剛剛也在現場看到，希望大嘴鳥沒事」、「謝謝有好心人即時發現通報，還好沒吃下去，不然就又更麻煩了」。當事人也補充，經過現場遊客通報後，飼養員立刻出現，並以葡萄乾誘導大巨嘴鳥靠近，待其放下老鼠後，保育員以葡萄乾作為獎勵，台北市立動物園也回應，該老鼠經判定為已死亡的亞洲家鼠幼體，後續已依規定送往獸醫室檢驗。園方強調，穿山甲館內飼養的皆有充足食物供應，因此並