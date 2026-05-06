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電商平台蝦皮購物在2015年進入台灣，10年間成為台灣最大電商，但多年來遭質疑背後是中資，監察院去年4月對此著手調查，經過1年時間，監委今（6）日表示，投審會當時對於多層控股架構、董事會影響力、策略決策權等「實質控制力」缺乏操作準則，現行審查機制恐難以充分掌握。經濟部投審司回應，針對監察院意見，經濟部會納入檢討。蝦皮在2015年進入台灣，目前已是台灣最大規模電商，背後母公司冬海集團（Sea Limited）屬於新加坡商，但冬海集團大股東則是香港騰訊，若依當時經濟部新修《大陸地區人民來臺投資許可辦法》，由「綜合持股計算法」改為「分層計算」，當騰訊持股超過3成，因此冬海集團也會被認定為中資。而在2021年期間，蝦皮成立電子支付增資案審查，當時投審會表示將會嚴審其中資身分，最終蝦皮選擇自行撤案。監察委員賴振昌、賴鼎銘調查指出，現行投審司實務審查多以股權比例為核心依據，高度依賴形式文件與投資人揭露資料，對於跨國企業常見之多層控股架構、董事會影響力、策略決策權、資金依賴程度等「實質控制力」之判斷，「尚乏具體操作準則，現行審查機制恐難以充分掌握」，且認為核准後持續監理與股權變動追蹤機制流於被動，不足以防範投資結構變異風險。監委建議，經濟部參酌國際反避稅及反洗錢制度，建立穿透式審查機制及明確判斷指標，以精進跨境投資穿透分析及強化對隱性控制關係之辨識能力，並研議引進風險導向審查方法，建立常態化監測、資料串接及風險預警制度，強化查核權限與資訊揭露要求，以因應新型態資本結構之挑戰此外，監委指出，面對大型電商平台蒐集大量國人資料，並可能涉及跨境流通之情形，現行對跨境資料傳輸之具體管制及風險分級機制仍屬有限，數發部應確實檢討相關制度。而美國對等關稅差異可能誘發高關稅產品經由第三地轉運，並透過變更產地標示或簡易加工，以規避關稅之「洗產地」風險，跨機關應整合及國內外市場監測連結等機制之必要，以進一步維護我國貿易秩序與國際信譽。最後，調查發現，目前蝦皮購物平台廣設店到店及無人取貨據點，結合跨境電商及集運物流形成高度分散且深入末端之配送網絡情形，於犯罪防制、治安維護、違禁物流通、集運查核及戰時物資運輸等面向，仍可能衍生潛在風險，顯示現行分散式管理架構於整體風險辨識與橫向跨機關資訊整合上，實尚待強化。投審司回應，經濟部依據《外國人投資條例》、《陸資許可辦法》等相關規定審查跨境投資案，一向秉持確保投資案符合法規及國家安全，以及投資審查宜兼顧審查品質與行政效率等原則辦理；針對監察院意見，經濟部會納入檢討，以作為精進投資審查機制的參考。