美伊談判這次真的有希望？巴基斯坦消息人士等消息來源透露，美國與伊朗將針對一份協議備忘錄達成共識，有望結束美伊戰爭。
路透社報導，巴基斯坦消息人士與了解調解情況的消息人士表示，美國和伊朗即將就一份旨在結束海灣戰爭的一頁備忘錄達成協議。消息人士證實了美國媒體Axios最初報導的消息。這份初步擬定的14點備忘錄僅有一頁，旨在正式結束戰爭，隨後將就開放荷姆茲海峽的航運、解除美國對伊朗的制裁以及就限制伊朗核計劃達成協議進行磋商。
巴基斯坦消息人士表示，「我們很快就會結束談判。我們離目標越來越近了。」巴基斯坦目前是這場戰爭中唯一的和平談判主辦國，持續扮演在雙方間傳遞提議的調停角色。
備忘錄草案內容包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動，並同意移除境內高濃縮鈾；美國則承諾逐步解除對伊制裁，並分批釋放被凍結於世界各地的伊朗資產。雙方也將解除荷莫茲海峽通行限制，美國海軍封鎖與伊朗限制措施將在協議生效後的30天談判期間內陸續撤除。
美國總統川普此前在社交媒體的發文表示，「假設伊朗同意交付共識內容，那原本已成傳奇的『史詩怒火行動』（Epic Fury）將宣告結束，極其有效的封鎖行動將讓荷姆茲海峽開放給所有人，包括伊朗。」但他隨即警告，「如果他們不同意，轟炸將會開始，且遺憾的是，其強度與等級將遠超以往。」
受此停戰消息影響，全球原油價格應聲崩跌，基準布蘭特原油期貨跌幅約11%，回落至每桶98美元左右。全球股市同步跳漲。
據悉，美方的談判由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫許納（Jared Kushner）主導。若雙方對初步協議達成共識，將啟動為期30天的詳細談判期，以期達成最終協議。
消息來源指出，目前的備忘錄草案並未提及華盛頓過去堅持、但遭伊朗拒絕的幾項關鍵要求，包括：限制伊朗的導彈計畫、終止對中東代理人武裝組織的支持。
此外，協議雖提及未來暫緩濃縮鈾活動，卻未觸及伊朗現有的400多公斤接近武器級濃縮鈾庫存，而美國先前曾要求伊朗在戰後必須放棄這批庫存。
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巴基斯坦消息人士表示，「我們很快就會結束談判。我們離目標越來越近了。」巴基斯坦目前是這場戰爭中唯一的和平談判主辦國，持續扮演在雙方間傳遞提議的調停角色。
備忘錄草案內容包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動，並同意移除境內高濃縮鈾；美國則承諾逐步解除對伊制裁，並分批釋放被凍結於世界各地的伊朗資產。雙方也將解除荷莫茲海峽通行限制，美國海軍封鎖與伊朗限制措施將在協議生效後的30天談判期間內陸續撤除。
美國總統川普此前在社交媒體的發文表示，「假設伊朗同意交付共識內容，那原本已成傳奇的『史詩怒火行動』（Epic Fury）將宣告結束，極其有效的封鎖行動將讓荷姆茲海峽開放給所有人，包括伊朗。」但他隨即警告，「如果他們不同意，轟炸將會開始，且遺憾的是，其強度與等級將遠超以往。」
受此停戰消息影響，全球原油價格應聲崩跌，基準布蘭特原油期貨跌幅約11%，回落至每桶98美元左右。全球股市同步跳漲。
據悉，美方的談判由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫許納（Jared Kushner）主導。若雙方對初步協議達成共識，將啟動為期30天的詳細談判期，以期達成最終協議。
消息來源指出，目前的備忘錄草案並未提及華盛頓過去堅持、但遭伊朗拒絕的幾項關鍵要求，包括：限制伊朗的導彈計畫、終止對中東代理人武裝組織的支持。
此外，協議雖提及未來暫緩濃縮鈾活動，卻未觸及伊朗現有的400多公斤接近武器級濃縮鈾庫存，而美國先前曾要求伊朗在戰後必須放棄這批庫存。
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