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▲60歲中森明菜依舊超漂亮掀起熱議。（圖／X@wbs_tvtokyo）

已故男星張國榮眼裡的女神是她！日本「傳奇歌姬」中森明菜近日罕見公開亮相，現年60歲的她接受專訪，不僅大談心境轉變，更在節目中真情流露數度落淚，而其中掀起最大討論的就是她的外表，60歲的她臉上看不到一點皺紋，眼睛甚至還會發光，美翻許多網友。中森明菜登上《WBS》接受專訪，談及人生與音樂時多次情緒潰堤，她還在節目中演唱為該節目打造的歌曲〈卡薩布蘭卡〉，以溫柔嗓音傳遞希望，表示這首歌是獻給在生活中感到孤單與疲憊的人，希望大家能相信「未來仍然會有光。」除了音樂，中森明菜也難得談到對世界局勢的看法，語氣轉為沉重，表達對戰爭與動盪的擔憂，並誠心祈願世界能回歸和平，同時她也分享音樂製作環境的變化，指出過去因成本考量常赴海外錄音，如今則因經濟條件轉變，逐漸回到日本本土製作。節目播出後，中森明菜的狀態讓觀眾驚艷不已，儘管已邁入60歲，她依舊保持精緻五官與優雅氣質，網友紛紛留言「完全沒變」、「歲月對她太溫柔」、「她的眼睛會發光」，讓不少粉絲直呼彷彿回到昭和歌姬巔峰年代。