全球「星際大戰迷」等待快7年，系列最新電影《曼達洛人與古古》終於將在5月20日（週三）起全台戲院全版本震撼上映，預售活動今（6）日開跑，官方祭出超澎湃驚喜好禮，包含特殊版海報、電影紀念筆及超萌「古古耳朵造型頭飾」等，這回《異形》女王雪歌妮薇佛加入助陣，科幻片迷絕不容錯過。
「星際大戰迷」只看25分鐘直呼不夠 古古超可愛成為焦點
前天（5月4日）正是世界各地粉絲最重視的「星際大戰日」，讓大家期待快7年的最新系列電影《曼達洛人與古古》也全球同步舉辦精彩片段搶先看，儘管只有25分鐘，卻因為節奏緊湊、驚險刺激，各國觀眾都直呼：「看不夠，想要完整版！」雪歌妮薇佛也和導演強法夫洛、男主角佩德羅帕斯卡一起在柏林場的活動中出現，受到熱列歡迎。
強法夫洛表示這部片是以IMAX規格製作、拍攝，透過更大尺寸的畫面比例和影音效果來欣賞，能讓人彷彿身歷其境。首度加入《星際大戰》系列的雪歌妮薇佛也強調，在電影院中體驗另一個世界，才是欣賞影片的真正樂趣。角色塑造超可愛的古古，則是片中最搶眼的焦點，就算不熟悉整個《星際大戰》系列內容的觀眾，也會被其魅力征服。
影壇巨導助陣 預售可獲精美好禮
除了雪歌妮薇佛，《曼達洛人與古古》還有影壇大導演馬丁史柯西斯特別客串助陣，讓他的影迷感到驚喜。為了回饋廣大粉絲，即日起至指定影院購買預售票，即可獲得《曼達洛人與古古》IMAX 特製拍攝紀念海報或精美好禮，包括超萌的「古古耳朵造型頭飾」、電影紀念筆等，詳情可以上《曼達洛人與古古》預售頁查詢。
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前天（5月4日）正是世界各地粉絲最重視的「星際大戰日」，讓大家期待快7年的最新系列電影《曼達洛人與古古》也全球同步舉辦精彩片段搶先看，儘管只有25分鐘，卻因為節奏緊湊、驚險刺激，各國觀眾都直呼：「看不夠，想要完整版！」雪歌妮薇佛也和導演強法夫洛、男主角佩德羅帕斯卡一起在柏林場的活動中出現，受到熱列歡迎。
強法夫洛表示這部片是以IMAX規格製作、拍攝，透過更大尺寸的畫面比例和影音效果來欣賞，能讓人彷彿身歷其境。首度加入《星際大戰》系列的雪歌妮薇佛也強調，在電影院中體驗另一個世界，才是欣賞影片的真正樂趣。角色塑造超可愛的古古，則是片中最搶眼的焦點，就算不熟悉整個《星際大戰》系列內容的觀眾，也會被其魅力征服。
除了雪歌妮薇佛，《曼達洛人與古古》還有影壇大導演馬丁史柯西斯特別客串助陣，讓他的影迷感到驚喜。為了回饋廣大粉絲，即日起至指定影院購買預售票，即可獲得《曼達洛人與古古》IMAX 特製拍攝紀念海報或精美好禮，包括超萌的「古古耳朵造型頭飾」、電影紀念筆等，詳情可以上《曼達洛人與古古》預售頁查詢。