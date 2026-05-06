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板卡通路廠青雲今（6）日第1季獲利大爆發。公司6日公布首季稅後純益15.53億元，創下單季歷史新高，較去年第4季大增672%，比去年同期暴增37倍以上；第1季每股稅後純益高達43.05元，而去年第4季為5.59元、去年同期為1.27元，事實上，就算將青雲自1999年掛牌以來每股純益加總，都不及第一季的EPS。青雲營收結構以高階記憶體產品為主，占比超過70%，其餘則包括板卡、伺服器及相關周邊產品。除代理美光產品外，青雲也代理技嘉消費性電子產品。青雲先前表示，將持續強化與原廠及客戶端的合作，提高新品即時上市與供貨能力，並建立更完整的通路布局，以因應市場需求變化。在新應用方面，青雲也鎖定工控與AI市場，尤其資料中心與企業級需求持續增加，公司將投入人才培育與技術創新，並持續擴充代理產品線，目標每年新增二至三項代理品項，強化多元產品組合與長期競爭力。青雲今日早盤一度亮燈漲停，不過盤中隨著大盤回落，上沖下洗，終場上漲8.57%，收在475元，成交量5573張。