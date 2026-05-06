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▲關廟鳳梨在得天獨厚的地理環境中生長，加上農友專業技術，品質佳、風味獨特，造就其金字招牌。(圖／南市府提供)

▲切盤的關廟鳳梨及鳳梨蝦仁料理。黃偉哲表示，無論是入菜或飯後品嚐，幫助消化，都很合適。(圖／南市府提供)

台南市長黃偉哲今（6）日再度受邀登上電視購物Live直播節目行銷產地直送、頂級品質的關廟金鑽鳳梨，憑藉台南農產的優質口碑，加上黃偉哲掛保證，現場買氣呈現噴發式增長，準備的 800 箱、近5千支鳳梨，在 40 分鐘內搶購一空，買氣強強滾。黃偉哲也感謝購物平台連續多年力挺台南農友，許多消費者已成為台南鳳梨的「老主顧」，每年此時都在螢幕前守候這盤「金色美味」。黃偉哲表示，台南關廟鳳梨生長於日照充足，排水良好的向陽坡地，加上PH值偏酸的紅砂土質，提供得天獨厚的地理環境。加上農友多年累積的專業種植技術，生產的鳳梨每一口都吃得到果肉細緻、甜中帶酸的層次感，造就關廟鳳梨金字招牌。黃偉哲指出，今年的關廟鳳梨受惠於氣候穩定，不僅品質一致性高，果心更是細緻可食。今日販售的 800 箱鳳梨均為精選的特優級果品，在購物平台熱銷完售，足證消費者對台南農民勤辛耕作的最高肯定。農業局長李芳林表示，關廟鳳梨近年來更成功打入日本、新加坡及韓國等國際市場。在拓展國內市場方面，南市府透過與大型電商平台的長期合作，讓產地與消費者零距離對接，有效穩定農民收益，並讓台南優質農產的品牌形象深植人心，南市府將持續透過虛實整合，結合電商便利性與產地直送的優勢，讓台南農產品在競爭激烈的市場中脫穎而出，穩定農民收益之餘，也讓全國消費者都能輕鬆享用到這份具備國際外銷實力的頂級滋味。