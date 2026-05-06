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日本自民黨青年局幹部訪台團自2日起至6日組團訪台，由局長平沼正二郎擔任團長，先後拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜和各政黨人士。不過，據《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，原本約好的國民黨主席鄭麗文臨時以「主席行程太滿」為由放鳥日方，讓自民黨相當不滿。外交部表示，外交部尊重各接待單位的考量與安排，相關行程均於事前充分溝通並獲訪團同意，外交部並轉述，訪團表示此次行程圓滿順利、成果豐碩。日本自民黨青年局幹部訪團，近日陸續拜會蕭美琴、韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、民進黨祕書長徐國勇、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人，不過，《NOWNEWS今日新聞》報導，訪團原定將拜會鄭麗文，卻遭黨中央以「主席行程太滿」為由拒絕。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁稍早澄清，這次雙方未能會面，是因時間安排無法配合，絕非刻意婉拒；外交部則說明，由於該團此次訪台行程緊湊，外交部尊重各接待單位的考量與安排，經多方協調後，相關行程均於事前充分溝通並獲訪團同意。外交部也強調，訪團表示此次行程圓滿順利、成果豐碩。對於日方各訪團提出之拜會需求，外交部均秉持一視同仁的中立客觀原則，全力協助安排。