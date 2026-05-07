祝全天下的媽媽「母親節快樂Happy Mother's Day」！根據星巴克官網，今5月7日至5月8日，連續2天開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠，最便宜大杯55元起；星巴克表示，母親節當天消費滿額贈送「哥倫比亞進口空運康乃馨」。The Ice Cream & Cookie Co.則在台灣推出香港爆紅洗版IG的「雲朵棉花糖」，加碼冰淇淋優惠，送媽媽一朵可以吃的花。
星巴克：買一送一！大杯55元起 5/7至5/8母親節咖啡優惠
星巴克表示，母親節快樂好友分享日，2026年5月7日（四）至5月8日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法！芒果火龍果檸檬星沁爽55元（原價110元）、美式咖啡57.5元（原價115元）、香草風味星冰樂62.5元（原價125元）、那堤70元（原價140元）；不過熱賣回歸的春季新品草莓風味抹茶那堤，這次不適用優惠活動，請鐵粉留意。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用； 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
母親節贈送康乃馨加碼優惠！根據星巴克官網最新消息，2026母親節當天5月10日（日），單筆消費金額滿888元，即可獲得「哥倫比亞進口空運康乃馨」乙支。
提醒大家，部分門市未參與此活動；本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
The Ice Cream & Cookie Co.：雲朵棉花糖台灣開賣！加碼冰淇淋優惠
在香港爆紅洗版IG的「雲朵棉花糖」現在台灣也喝得到！新加坡The Ice Cream & Cookie Co.進駐台灣，應景母親節推出可以吃的花「雲朵棉花糖」，濃郁滑順的熱巧克力，裝飾著炙烤棉花糖有如花瓣般盛開在杯口，再放上一球每日新鮮製作冰淇淋、緩緩融入杯中，喝得到濃郁又柔滑的口感。
5月8日至6月8日，期間限定於統一時代百貨台北店推出，「雲朵棉花糖」每份288元（每日限量供應50份，售完為止）；5月8日至5月10日歡慶母親節，推出「加50元多一球冰淇淋」限定優惠，共有開心果、斑斕、焦糖脆餅、薄荷巧克力、香草和草莓六種口味可選。
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星巴克表示，母親節快樂好友分享日，2026年5月7日（四）至5月8日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法！芒果火龍果檸檬星沁爽55元（原價110元）、美式咖啡57.5元（原價115元）、香草風味星冰樂62.5元（原價125元）、那堤70元（原價140元）；不過熱賣回歸的春季新品草莓風味抹茶那堤，這次不適用優惠活動，請鐵粉留意。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用； 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
提醒大家，部分門市未參與此活動；本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；贈品以門市現貨為主，單筆消費不累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
在香港爆紅洗版IG的「雲朵棉花糖」現在台灣也喝得到！新加坡The Ice Cream & Cookie Co.進駐台灣，應景母親節推出可以吃的花「雲朵棉花糖」，濃郁滑順的熱巧克力，裝飾著炙烤棉花糖有如花瓣般盛開在杯口，再放上一球每日新鮮製作冰淇淋、緩緩融入杯中，喝得到濃郁又柔滑的口感。
5月8日至6月8日，期間限定於統一時代百貨台北店推出，「雲朵棉花糖」每份288元（每日限量供應50份，售完為止）；5月8日至5月10日歡慶母親節，推出「加50元多一球冰淇淋」限定優惠，共有開心果、斑斕、焦糖脆餅、薄荷巧克力、香草和草莓六種口味可選。
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