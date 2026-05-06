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針對近日國民黨陣營頻頻以近期民調數字作文章，甚至宣稱民進黨高雄市長參選人賴瑞隆支持度比起年初初選時縮水，高雄市議員參選人黃敬雅今（6）日直指國民黨候選人不僅缺乏基礎統計學概念，更企圖以刻意混淆題型的方式惡意誤導選民。她呼籲柯志恩應正視自身提不出市政願景的困境，勿淪為只會聽從黨意的提線木偶。黃敬雅表示，具備基本政治與民調常識的人皆知，將「初選階段」與「大選對決」的民調數字直接拿來比較，完全是「張飛打岳飛」的謬誤。她指出，初選階段伴隨著強烈的支持者動員與聚集效應，樣本結構自然更偏向民進黨選民，這是歷次初選中必然的結構性現象，與正式大選的整體選民結構根本不可不當類比。此外，兩者在題目結構、樣本行為與受訪者回應心理上，本就不能直接相減或相加；國民黨刻意混淆「互比式」與「對比式」題型來偷換概念，這已經不是數學不好的問題，而是徹頭徹尾的政治欺騙與惡意誤導。對於真實的民調趨勢，黃敬雅提出具體數據反駁。她回顧今年2月由新頭殼委託山水公司進行的賴柯對決民調，當時立委賴瑞隆的支持度已大幅領先柯志恩將近11.6個百分點。經過數月，此領先差距不但未見縮小，反而進一步擴大。黃敬雅強調，這不僅證明綠營整合已發揮實質戰力，更代表高雄市民對於延續優質執政、讓對的人帶領高雄，具有極高的社會共識。黃敬雅並指出，數字落後只是結果，柯志恩與國民黨不敢面對的核心敗因，在於根本提不出清晰的高雄城市治理願景。黃敬雅認為，高雄市民當下最關心的是產業轉型、交通建設，以及演唱會經濟如何持續帶動百工百業發展，讓城市大步邁進。然而在這些關鍵時刻，柯志恩卻長期受制於國民黨中央黨意，淪為配合演出的提線木偶，無論是國民黨在立院惡意杯葛中央總預算，或是亂搞財劃法企圖閹割高雄建設，柯志恩皆選擇噤聲、遵從黨意而悖離高雄民意。黃敬雅直言，國民黨對民調的操作，只是為了灌迷湯安慰自己，企圖掩飾柯志恩對市政毫無建樹的蒼白事實，但操弄民調騙不了高雄人，搖擺不定的路線更帶領不了高雄。她最後奉勸，若國民黨真的如此在意數字，不如比照過往，直接去做會員專屬民調或直播聊天室投票，甚至在黨代表大會上舉手表決，要做多高有多高，絕對能做到爽、做到飽。