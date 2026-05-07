Fubon Angels韓籍人氣啦啦隊女神李珠珢，昨（6）日晚間七點首次登上「浪Live」直播，一個小時的直播中，官方祭出了抖內金額最高者可以獲得女神唇印的福利，最終特別獎品由刷了近40萬台幣的粉絲拿下，另外排行榜前五名的粉絲還能夠拿到珠珠寶貝現場拍的拍立得，拿相機的超萌畫面曝光。

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李珠珢熱度超高！首次開直播吸金破百萬

李珠珢昨晚首次登上「浪Live」直播，身為台灣近年聲勢最高的韓籍啦啦隊隊員，在直播開始前就有忠實粉絲送出整個平台最貴的禮物「百萬花魁」，根據了解該禮物要價13至14萬台幣，在直播開始前就話題性超強。

直播中，來自粉絲的禮物、紅包更是從頭到尾沒有停過，加上官方祭出「直播間抖內榜1」可以獲得李珠珢的唇印照，且排行榜1至第5名者都可以獲得她本人現場拍的拍立得，最終直播間第一名由抖內積分300萬的粉絲獲得，換算台幣約為40萬，財力可謂是相當驚人。

而李珠珢本次直播獲得了總共800萬點的粉絲抖內，換算成台幣約為100萬左右，吸金實力超強掀起熱議。

▲李珠珢為了粉絲福利，在直播中拿著拍立得狂拍。（圖／翻攝自浪Live）
▲李珠珢為了粉絲福利，在直播中拿著拍立得狂拍。（圖／翻攝自浪Live）
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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...