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▲李珠珢為了粉絲福利，在直播中拿著拍立得狂拍。（圖／翻攝自浪Live）

Fubon Angels韓籍人氣啦啦隊女神李珠珢，昨（6）日晚間七點首次登上「浪Live」直播，一個小時的直播中，官方祭出了抖內金額最高者可以獲得女神唇印的福利，最終特別獎品由刷了近40萬台幣的粉絲拿下，另外排行榜前五名的粉絲還能夠拿到珠珠寶貝現場拍的拍立得，拿相機的超萌畫面曝光。李珠珢昨晚首次登上「浪Live」直播，身為台灣近年聲勢最高的韓籍啦啦隊隊員，在直播開始前就有忠實粉絲送出整個平台最貴的禮物「百萬花魁」，根據了解該禮物要價13至14萬台幣，在直播開始前就話題性超強。直播中，來自粉絲的禮物、紅包更是從頭到尾沒有停過，加上官方祭出「直播間抖內榜1」可以獲得李珠珢的唇印照，且排行榜1至第5名者都可以獲得她本人現場拍的拍立得，最終直播間第一名由抖內積分300萬的粉絲獲得，換算台幣約為40萬，財力可謂是相當驚人。而李珠珢本次直播獲得了總共800萬點的粉絲抖內，換算成台幣約為100萬左右，吸金實力超強掀起熱議。