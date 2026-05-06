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▲馮迪索（右）與梅朵沃克（左）曾經一起出席《玩命關頭X》的羅馬首映會，又將一起到坎城影展參加首集推出25週年的活動。（圖／美聯社／達志影像）

▲喬丹娜布魯斯特是《玩命關頭》系列中的固定要角，也預計要出席坎城影展上的特別活動。（圖／美聯社／達志影像）

▲巨石強森（如圖）和《玩命關頭》大哥大馮迪索曾不和，又不是從首集就登場的元老，不會在坎城影展上的特別活動出現。（圖／美聯社／達志影像）

向來被視為藝術電影殿堂的坎城影展，又將被標準的好萊塢商業大片攻陷！主辦單位已經宣布，在當地時間5月13日，將會舉辦《玩命關頭》25週年的午夜放映活動，馮迪索、監製尼爾莫里茲、女主角喬丹娜布魯斯特會出席，男主角保羅沃克由於已在2013年車禍意外身亡，會由他的獨生愛女梅朵代表參加。《玩命關頭》系列至今已推出10集和一部番外篇，全球總票房高達74.7億美元（約合台幣2347億），商業上的成功無庸置疑，但在電影藝術上的成就始終受到嘲諷，隨著片中不合理的大場面越來越多，觀眾都知道不能對情節太認真。但一直被視為歐洲三大影展之首的坎城，居然也會迎接《玩命關頭》舉辦特別活動，不少藝術片迷都難以置信。其實這已經不是坎城影展第一次與《玩命關頭》系列產生連結，早在2021年，那時因新冠肺炎疫情導致影展活動從往年的5月延後到7月才舉行，就曾經在海邊辦過一場《玩命關頭9》的法國首映，比當地戲院盛大上映早兩天，吸引不少觀眾坐在沙灘上，證明商業大片的威力，但那一次馮迪索等人都沒來。這一次就不同，不但是在坎城影展各單元入選影片映演的正式映廳舉行，還會有紅毯的環節，馮迪索還要率隊出席，肯定會得到更大的矚目。而《玩命關頭》在25年前於美國的暑假檔推出，意外締造賣座佳績，也讓馮迪索得以在好萊塢登上大牌寶座，這系列對他的意義非凡，他也始終以「系列大哥大」自居。有趣的是，《玩命關頭》系列最早並非像現在一樣，充滿各種不合理的誇張大場面，馮迪索一夥人的角色不過是在洛城一帶參加街頭飆車、賣盜版光碟的混混而已，重看首集更能明顯感受到這系列風格上的劇變。而後面的集數加入更多的動作片紅星，每一集角色多到戲分擺不平，甚至在第8集拍攝時發生了馮迪索與巨石強森的不和風波。當初馮迪索與巨石強森被認為「同質性藝人有心結」，合作了3集都相安無事，第8集終於拍到兩人各自放話叫陣，第9集巨石強森退出，第10集回歸客串，2028年3月要出的第11集還不知會有多少戲分。這一次全系列慶祝推出25週年，自然是一路參與的馮迪索才能到坎城享受風光，巨石強森沒有機會。而喬丹娜布魯斯特在系列裡演馮迪索的妹妹，和保羅沃克配成一對，始終是《玩命關頭》片集中很顯著的存在，慶祝首集推出25年，絕對不能少了她。梅朵沃克早先曾在第10集客串，要紀念爸爸生前的成就，她也是最佳代表，預計會是坎城影展活動上的催淚焦點。