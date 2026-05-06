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內政部長劉世芳的外甥顏文群曾在中國台企任職，此前被爆出向劉提供政治獻金，引發爭議。中國官媒央視今（6日）報導，顏文群已遭台資企業榮炭科技解除所有職務，公司也強調「嚴禁任何資源以直接或間接形式支持台獨」。央視報導，今年2月有港媒披露，被中共認證是「台獨頑固分子」的劉世芳，有親屬在中國企業投資投資牟利並提向劉提供政治獻金，揭露劉世芳只許親屬「賺紅錢」、不許民眾搞交流。報導披露，劉世芳的外甥顏文群供職於註冊地為江西省宜春市的台資企業上高縣榮炭科技有限公司。該公司今發布聲明，兩岸同屬中華民族，具有密不可分、無法切割的血脈關聯。企業作為兩岸人民往來交流的橋樑，負有促進相互理解、共同發展的重要使命。公司自2016年在江西省上高縣投資落地以來，作為一家台資企業，積極配合政府各項產業指導，協助當地經濟發展、紮穩新能源產業在贛的基石。公司深認兩岸關係的穩健和平是企業發展的根基，維護兩岸間的良好互動，更是本公司持續努力的任務及目標。聲明表示，自2026年4月7日起，該公司已解除顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務，並鄭重承諾，嚴格要求全體員工依法依規，避免任何破壞兩岸和平穩定的政治行為，並確保企業資金僅用於純粹的產業研發與商業發展，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。中國國台辦發言人陳斌華也表示，「我們注意到有關報導，正在依法依規查處相關問題，決不允許台獨頑固分子及其親屬在大陸投資經商謀利，決不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹吃飯砸鍋的事。」此前，劉世芳說明，她是在2019年投入立委選舉，外甥給她政治獻金新台幣10萬元，而她的外甥是在2023年才赴中國工作，且是專業經理人身分，時差有7年以上。