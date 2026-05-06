我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部長林佳龍昨（5）日晚間於外交部設宴，歡迎日本自民黨青年局長平沼正二郎眾議員以及「日本青年會議所」日台友好之會會長麻生將豐等貴賓再次訪問台灣。林佳龍表示，自民黨為台灣逾半世紀的老朋友，青年局更長期扮演推動台日交流的重要窗口，對於這份深厚情誼始終珍惜。林佳龍指出，總統賴清德原訂上（4）月出訪史瓦帝尼，卻因中國以飛航安全作為政治操作工具，導致行程被迫延期；事件發生時，平沼眾議員第一時間聲援台灣，昨晚他也再次強調「國際飛航安全是國際社會的共同利益」，不應被拿來政治操作。林佳龍並藉機當面向平沼眾議員表達誠摯感謝。林佳龍表示，近年中國持續在第一島鏈升高軍事壓力，對區域和平穩定構成嚴峻挑戰。他感謝日本在多個國際場合與理念相近國家重申台海和平穩定的重要性，並強調台灣將持續展現自我防衛決心，守護自由民主體制。在經濟合作方面，林佳龍指出，日本首相高市早苗提出涵蓋半導體、量子科技及航太等17項戰略領域產業，台日互為重要經濟夥伴，期待進一步深化雙邊合作，共同打造「非紅供應鏈」，提升雙方經濟韌性與產業競爭力。他並期盼自民黨青年局持續支持台日簽署雙邊經濟夥伴協定（EPA），以及支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。平沼眾議員呼應林佳龍的看法指出，日本正整合公私部門力量，積極推動17項戰略領域產業，而台灣在半導體與人工智慧科技領域具備優勢，雙方合作前景可期。面對複雜國際情勢及經濟安全、糧食安全等共同課題，日本期待與台灣等可信賴夥伴攜手合作共同解決。林佳龍最後表示，誠摯歡迎更多日本青年世代來訪台灣，親身感受台灣民主社會的活力，並共同為台日友好、印太和平與全球繁榮攜手努力、作伙打拚。