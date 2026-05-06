美國與伊朗傳出將達成終戰協議，受此消息提振，美股6日開盤上漲，道瓊工業指數上漲509點或1.1%，標普500指數、那斯達克指數均上漲0.6%。
截至美東時間上午10時15分，道瓊工業指數上漲473.26點或0.96%，暫報49,771.51點；標普500指數上漲64.64點或0.89%，暫報7,323.86點、那斯達克指數上漲295.98點或1.17%，暫報25,622.11點、費城半導體指數上漲226.59點或2.06%，暫報11,207.16點。
個股部分，台積電ADR上漲4.32%至411.46美元、輝達上漲4.38%、AMD上漲15.21%。
CNBC報導，美媒Axios引述消息人士報道，美國和伊朗即將達成一項能夠解決衝突的協議。報道稱，該協議將包括伊朗暫停核濃縮活動。伊朗外交部發言人也告訴CNBC，伊朗正在評估美國提出的解決方案。
由於交易員們寄望於戰爭很快結束而減少持倉，油價暴跌。WTI西德州原油期貨下跌5%至每桶96美元。國際布蘭特原油價格下跌5%至略高於103美元。
晶片製造商AMD受此消息提振，股價飆升17%，此前該公司發布了樂觀的第二季業績展望。AMD第一季的營收和利潤也都超乎預期。該財報提振了整個晶片製造商板塊。
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個股部分，台積電ADR上漲4.32%至411.46美元、輝達上漲4.38%、AMD上漲15.21%。
CNBC報導，美媒Axios引述消息人士報道，美國和伊朗即將達成一項能夠解決衝突的協議。報道稱，該協議將包括伊朗暫停核濃縮活動。伊朗外交部發言人也告訴CNBC，伊朗正在評估美國提出的解決方案。
由於交易員們寄望於戰爭很快結束而減少持倉，油價暴跌。WTI西德州原油期貨下跌5%至每桶96美元。國際布蘭特原油價格下跌5%至略高於103美元。
晶片製造商AMD受此消息提振，股價飆升17%，此前該公司發布了樂觀的第二季業績展望。AMD第一季的營收和利潤也都超乎預期。該財報提振了整個晶片製造商板塊。