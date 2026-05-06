我是廣告 請繼續往下閱讀

部長可能對地方基層實況不熟，民間專業人士所領有的證照，與北市府消毒班一樣；市府的做法是向臺北市民衆家戶、私領域各項防治工作提供建議

北市鼠患問題引發全台關注，台北市長蔣萬安昨日宣布將新增「鼠類偵防師」。不過，環境部長彭啟明今（6）日受訪表示，他第一次聽到「鼠類偵防師」，建議防治鼠害還是要交由專家處理。對此，北市環保局晚間回應表示，彭啟明可能對地方基層實況不熟，民間專業人士所領有的證照，與北市府消毒班一樣；市府的做法是向北市民衆家戶、私領域各項防治工作提供建議。北市環保局表示，彭啟明親口提到鼠患「目前沒有明確定義」，這也就是自證市府所說，「中央並沒有建立全國鼠類監測模型」；考量到老鼠不是只有台北市有，過去其他縣市也發生過漢他病毒，請中央儘速終結讓地方政府無從依循的問題。至於1999通報數能否用來判斷鼠類數量，環保局指出，依此邏輯，難道彭部長所說的「環境部網站點閱數」，是科學且合宜的指標？中央政府還是儘快建立全國鼠類監測模型為宜。至於投藥議題，環保局表示，目前中央並沒有完整的投藥操作規定，市府昨天已宣佈，願意率全國之先，針對投藥地點進行公開且精準的標示，但同樣的，為讓所有縣市遇到相似問題時都有規則可以依循，請中央提出全國各縣市一致的完善標準。環保局進一步指出，依彭啟明自述的經驗，他抓老鼠的方式包括「用偏方」、「不知老鼠吃甜或吃肉」，甚至「抓到後放生」，這也是北市府率全國之先推出「鼠類偵防師」的原因，透過專業防鼠人士提供建議，協助私領域的鼠類防治升級。至於彭啟明所說「第一次聽過用公務員當鼠類偵防師，需要靠專業」，環保局表示，「。」至於彭啟明稱鼠患「不是認知作戰」，環保局指出，南鼠北送不是認知作戰嗎？希望還給市府同仁一個公道。為了澄清錯假訊息，可能影響第一線同仁防治工作的推進。彭部長應該要和辛苦的第一線同仁站在同一陣線。環保局強調，不論老鼠多，老鼠少，臺北市政府就是全力防治、全力滅鼠，這都是我們應該要做的。環保局首重「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的物理性防治，2月初即協同全府54局處清除1,325噸廢棄物、填補近4000個鼠洞，持續加強各項防治措施，由有專業證照的消毒班同仁投放鼠藥則是最後的處置手段，近期將進一步率先全國，進行針對鼠藥投放的告示，也推出全國首創的鼠類偵防師為進入需要的家戶，提供專業防治協助。