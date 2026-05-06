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高盛今年第4度調高股王信驊目標價，最新將目標價由2萬元上修至22000元，維持「買進」評等，主要看好AI伺服器需求推升BMC伺服器管理晶片市場擴大，加上新一代高單價產品滲透率提升，信驊長線獲利仍有上修空間。高盛對信驊的看法一路轉強。今年以來，高盛已將信驊目標價從7300元連續調升至22000元。高盛指出，信驊第1季財報優於市場預期，且第2季營運動能仍強。雖然公司目前給出的第2季財測為營收34億至36億元、季增8%至14%，毛利率67%至68%，但高盛認為實際表現仍有機會超標，預估第2季營收可達37.63億元、季增19.6%，毛利率也可能升至69.5%。高盛報告指出，代理式AI需求升溫，將讓伺服器CPU與BMC市場規模持續擴張；同時AI ASIC平台動能增強，也有助信驊擴大市占。加上信驊新一代AST2700平均售價較AST2600高出約50%至60%，高盛預估，AST2700在2026年至2028年的出貨占比，將從5%快速拉升至25%、48%，進一步推升整體平均售價。在出貨預估方面，高盛也同步調高信驊2026年至2028年BMC出貨量，分別上修至2950萬顆、4160萬顆與5280萬顆。隨著出貨量與產品單價同步上升，高盛認為信驊未來數年獲利成長仍具支撐。股價方面，信驊今（6）日盤中最高衝上19195元，終場收在18700元，盤中與收盤價雙雙改寫歷史新高。