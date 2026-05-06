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內政部長劉世芳因為先前嚴格處理在台中國人倡導武統行為，以及質疑前立委李貞秀中配參選資格，被北京當局宣告制裁。港媒先前曾查出劉世芳的姪子在中國的台資企業任職，中國方面今（6）日宣布這家台資公司已經將劉世芳的姪子開除。對此，陸委會回應表示，中共利用「跨境鎮壓」手段，加大操作「台獨金主」清單，逼迫台商須政治表態，藉此造成台商寒蟬效應。中共一再採取毫無文明底線的做法，嚴重傷害台商正常投資經營及兩岸關係，本會予以嚴厲譴責。陸委會表示，過去35年來，台商對中國大陸經濟發展及社會就業作出重要貢獻，台商在陸投資經營應受到合法保障。中共為達特定政治目的，陸續建立「台獨金主」清單、指責台商「吃飯砸鍋」，更在2024年制定「懲獨22條」等，使用各種不理性惡性手段恫嚇威脅台商政治表態、擴大打擊面，以政治干擾投資經營，使台商在陸投資經營風險日增，提醒台商對陸投資前務必慎思，以避免人身及財產安全遭受恐嚇損害。陸委會指出，中共對外宣稱「中國大陸是廣大台商台胞投資興業的最佳選擇」，實際上卻是政治與經濟風險不斷升高。政治風險上，中共持續以國安及「懲獨」為名，利用公權力，蓄意將人民資訊任意做政治操弄，刻意進行打壓與威嚇。只要有台商、國人被陸方認定不支持中共兩岸統一政治立場或認為支援「台獨」，就可立案調查、跨境鎮壓，甚至終身追訴，抓不到人還可以缺席審判，並鼓勵舉報，這些舉動都對台商、國人財產及人身安全構成不可預期的威脅。陸委會分析，經濟風險部分，中國大陸經濟長期放緩，2026年經濟增長設定在「4.5%-5.0%」間，反映中國大陸經濟面臨內部結構調整困境，呈現內需疲軟、消費需求不足的深層失衡格局。同時，隨著中國大陸投資環境惡化、美中科技戰、國際情勢變化，台商赴中國大陸投資占比也逐年下降。台灣對中國大陸的投資金額比重，自2010年高峰，逐步下滑至2024年7.5%，及2025年3.75%，至2026年3月，其較2025年同期減少28.8%。陸委會表示，近年來台商、外商大幅減少甚至撤出對中國大陸的投資，更可看出對中國大陸未來經濟走勢持保留，甚至不看好的態度。綜合中國大陸經濟、政治情勢，政府呼籲台商應注意在中國大陸投資營運的巨大政治、經濟風險，宜重新評估前往海外多元佈局。陸委會正告中共當局，常態化以政治干預正常的經貿活動，將迫使台商走向兩岸脫鉤斷鏈，對其經濟發展並沒有幫助，陸方的作法是標準損人不利己，其惡劣行為只會讓台商及國人心生畏懼，最終也會損及自身。呼籲中共當局懸崖勒馬，頻繁傷害兩岸交流良性發展，只會讓兩岸交流持續倒退，讓兩岸心理距離越拉越遠。