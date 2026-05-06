在大西洋航行的荷蘭海洋探險（Oceanwide Expeditions）旗下宏迪斯號（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒，已有３人死亡。南非證實有乘客驗出漢他病毒，且為可人傳人的「安地斯病毒株」；初步調查顯示，最先發病死亡的荷蘭夫妻，疑似在阿根廷去過垃圾場，才感染到漢他病毒。
宏迪斯號（MV Hondius）郵輪3月20日自阿根廷南部的烏斯懷亞出發，並於5月4日完成航程抵達維德角，目前停泊在普拉亞外海，船上約載有150名乘客。該船上已有3人死亡，其中一名70歲男子與一名69歲女子為荷蘭籍夫婦，男子出現發燒、頭痛、腹痛及腹瀉等症狀，並在抵達南大西洋英屬領地聖赫勒拿島時死亡、女子也在船上發病，隨後被後送至南非約翰內斯堡後不治；第三名死者也是荷蘭籍。
路透社報導。南非國家傳染病研究所（NICD）檢驗結果證實，2名在船上發病的患者均感染漢他病毒中的「安地斯病毒株」（Andes strain），其中一人為日前病逝的荷蘭女性，另一名英國籍男性患者目前仍在醫院接受治療。這也是目前已知唯一會人傳人的漢他病毒株。
美聯社報導，阿根廷官員正在調查郵輪上漢他病毒的起源，官員透露，染疫死亡的荷蘭籍夫妻，登船前曾在阿根廷烏斯懷亞的一次賞鳥活動中，曾去參觀了一座垃圾掩埋場，他們很可能在那裡接觸到攜帶病毒的囓齒類動物。
該艘郵輪原定停靠西班牙加納利群島（Canary Islands），西班牙衛生部也已經表示，允許郵輪停靠該群島，但加納利群島自治區政府卻突發聲明，拒絕郵輪入港，批評「准許靠港的決定缺乏技術基準，也沒有充足資訊能安撫公眾或保證防疫安全。」
加納利群島自治區主席克拉維霍（Fernando Clavijo）已要求與總理桑傑士（Pedro Sanchez）舉行緊急會議討論此事。不過，克拉維霍所屬的保守派「人民黨」（People's Party），正是桑傑士領導的「社會勞工黨」（PSOE）在國會中的主要反對黨。
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路透社報導。南非國家傳染病研究所（NICD）檢驗結果證實，2名在船上發病的患者均感染漢他病毒中的「安地斯病毒株」（Andes strain），其中一人為日前病逝的荷蘭女性，另一名英國籍男性患者目前仍在醫院接受治療。這也是目前已知唯一會人傳人的漢他病毒株。
美聯社報導，阿根廷官員正在調查郵輪上漢他病毒的起源，官員透露，染疫死亡的荷蘭籍夫妻，登船前曾在阿根廷烏斯懷亞的一次賞鳥活動中，曾去參觀了一座垃圾掩埋場，他們很可能在那裡接觸到攜帶病毒的囓齒類動物。
該艘郵輪原定停靠西班牙加納利群島（Canary Islands），西班牙衛生部也已經表示，允許郵輪停靠該群島，但加納利群島自治區政府卻突發聲明，拒絕郵輪入港，批評「准許靠港的決定缺乏技術基準，也沒有充足資訊能安撫公眾或保證防疫安全。」
加納利群島自治區主席克拉維霍（Fernando Clavijo）已要求與總理桑傑士（Pedro Sanchez）舉行緊急會議討論此事。不過，克拉維霍所屬的保守派「人民黨」（People's Party），正是桑傑士領導的「社會勞工黨」（PSOE）在國會中的主要反對黨。