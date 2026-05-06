台北、新北近期爆發鼠患問題，台北也已有漢他病毒死亡１例。港媒《AM730》報導警告，台北與新北近期爆發鼠患，老鼠隨處可見，若到雙北旅遊應加緊注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣今年至今已累計2例漢他病毒病例，包括今年1月公布的北市70多歲男性染疫死亡，另一例為３月底新增的新北市70多歲男性，經治療後已經出院。

港媒《AM730》報導，台北市及新北市最近爆發鼠患，老鼠隨處可見，亦相繼傳出漢他病毒病例，導致人心惶惶，如未來計劃到台北或新北等地旅行，應加緊注意，保持個人衛生，以免感染病毒。

衛生防護中心表示，漢他病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或吸入其霧化排泄物中的病毒而染病，極少因人傳人感染。其他感染途徑包括：被帶有病毒的齧齒動物咬傷；進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口。

報導提醒，香港目前並無漢他病毒的疫苗，應以預防感染為主，勤洗手、小心儲存及處理食物、避免前往環境衛生條件差的地方、不要接觸齧齒動物及其排泄物、探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免齧齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到齧齒動物污染。


更多「雙北鼠患」相關新聞。

相關新聞

老鼠數量不下紐約！巴黎鼠患解決不力　成選舉必備攻防戰

郵輪坐困海上！死者疑去垃圾場感染漢他病毒「證實可人傳人」

北韓新憲法刪光「祖國統一」金正恩兩國論落實　地位大升級

美伊傳將達成「終戰備忘錄」14點內容曝光　川普說話了

陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物