台北、新北近期爆發鼠患問題，台北也已有漢他病毒死亡１例。港媒《AM730》報導警告，台北與新北近期爆發鼠患，老鼠隨處可見，若到雙北旅遊應加緊注意。
台灣今年至今已累計2例漢他病毒病例，包括今年1月公布的北市70多歲男性染疫死亡，另一例為３月底新增的新北市70多歲男性，經治療後已經出院。
港媒《AM730》報導，台北市及新北市最近爆發鼠患，老鼠隨處可見，亦相繼傳出漢他病毒病例，導致人心惶惶，如未來計劃到台北或新北等地旅行，應加緊注意，保持個人衛生，以免感染病毒。
衛生防護中心表示，漢他病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或吸入其霧化排泄物中的病毒而染病，極少因人傳人感染。其他感染途徑包括：被帶有病毒的齧齒動物咬傷；進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口。
報導提醒，香港目前並無漢他病毒的疫苗，應以預防感染為主，勤洗手、小心儲存及處理食物、避免前往環境衛生條件差的地方、不要接觸齧齒動物及其排泄物、探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免齧齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到齧齒動物污染。
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港媒《AM730》報導，台北市及新北市最近爆發鼠患，老鼠隨處可見，亦相繼傳出漢他病毒病例，導致人心惶惶，如未來計劃到台北或新北等地旅行，應加緊注意，保持個人衛生，以免感染病毒。
衛生防護中心表示，漢他病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或吸入其霧化排泄物中的病毒而染病，極少因人傳人感染。其他感染途徑包括：被帶有病毒的齧齒動物咬傷；進食被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的齧齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口。
報導提醒，香港目前並無漢他病毒的疫苗，應以預防感染為主，勤洗手、小心儲存及處理食物、避免前往環境衛生條件差的地方、不要接觸齧齒動物及其排泄物、探險旅行者和露營人士應採取預防措施以避免齧齒動物進入帳篷或其他住所，以及防止食物受到齧齒動物污染。
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