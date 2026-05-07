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受到美國與伊朗即將達成停戰協議，以及超微（AMD）強勁財報激勵晶片股、AI股等利多因素影響，美股週三收盤大漲，不只道瓊工業指數一度重上5萬點大關（而後雖收窄），標普500指數更是首次升破7300點關口。綜合《CNBC》等外媒報導，有消息人士透露，美國、伊朗即將達成協議，協議內容將包含雙方一直卡關的焦點-暫停核濃縮活動。伊朗外交部發言人也證實，正在評估美國提出的解決方案。由於市場寄望於戰爭將很快結束，油價明顯下跌，美國銀行資產管理集團（U.S. Bank Asset Management Group）的投資總監諾西（Bill Northey）表示，如果真的能夠迎來關鍵時刻，美伊敵對行動開始放緩甚至完全停止，荷姆茲海峽重新開放，將使東南亞和歐洲一些經濟最敏感、受災最嚴重的地區，有望避免自身經濟困境，並為股市的快速反彈奠定基礎。6日收盤，美股道瓊工業指數上漲612.34點或1.24%，收報49910.59點；標普500指數上升105.90點或1.46%，收在7365.12點；那斯達克指數上揚512.82點或2.02%，收25838.95點；費城半導體指數勁揚492.18點或4.48%，收11472.75點。焦點個股方面，晶片製造商超微因季度財報亮眼，加上美伊停戰有望等消息加持，股價大漲18.61%。油價部分，西德州原油期貨（WTI）下跌7.03%，每桶收報95.08美元；布蘭特原油期貨價格則下跌7.83%，每桶收報101.27美元。