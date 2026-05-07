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《中天新聞》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉共諜案而於今年一月起遭羈押，目前仍在押中，如今傳出檢方將依違反《反滲透法》、洗錢及行賄等3項重罪將他正式起訴，恐求刑達17年，而馬德的百萬金流也隨之曝光。《鏡周刊》指出，馬德一案被查出，他會依照中國統戰單位的指示製作反罷免節目內容，或攻擊我執政政府及綠營政治人物，這部分一共收受中國共7825顆泰達幣（約新台幣24萬元）當報酬。而另一部分，馬德向缺錢的我陸海空軍人購買軍中情報，一共收受中國4萬多顆泰達幣，金額約新台幣100多萬元。根據《鏡周刊》報導，由於馬德的手機通訊記錄清楚顯示他和中方的互動過程，馬德也坦承提供節目文案給中國方面做審核、把錢匯給洩密的軍人等犯行。對此，檢察官起訴認為，馬德身為知名新聞媒體工作者，本應負起監督政府、保障人民知的權利等功能，應有其獨立性，但竟為收取相關報酬，長期與境外敵對勢力合作，已違反新聞倫理，更嚴重辜負民眾對於媒體應負起公正與客觀的報導的期待，危害國家安全甚鉅，罪無可恕。檢方後續恐將依《反滲透法》、洗錢罪、行賄罪等，對馬德分別具體求處各該罪法定刑最高刑度，即5年、5年、7年有期徒刑，共計可達17年。