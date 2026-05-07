總部設在香港的NGO「亞洲出版業協會」（SOPA），今（2026）年5月7日公布「2026卓越新聞獎」入圍名單，《NOWNEWS今日新聞》去（2025）年10月23日上架的《心理假。心裡放個假》數位敘事專頁，入圍亞洲卓越新聞獎「卓越數據圖像獎」(Excellence in Infographics)殊榮。
NOWNEWS結合兒福聯盟與學生團體EdYouth，從學生、家長、老師等5名個案故事，橫跨霸凌、課業、人際、情感等壓力來源，用數據剖析身心調適假利弊，接住孩子的求救訊號，並採訪第一線輔導老師、推動心理假制度大學生、立委及衛福部官員，盤點我國校園推動「心理假」一年來的困境並提供解方。
報導聚焦青少年心理健康與高中職「身心調適假」實施一年後的現況。報導指出，衛福部統計顯示，0至17歲自殺人數10年間成長近3倍，14歲以下自殺通報人次更暴增10倍，反映兒少心理壓力已成社會警訊。
教育部自113學年度起在高中職全面推動身心調適假，盼讓學生在霸凌、課業、人際、家庭變故與情感壓力中，有喘息與求助空間。專題透過5名個案的視角，呈現心理假制度的意義與限制，有人因校園霸凌罹患憂鬱焦慮，有人因家庭驟變與升學競爭承受壓力，也有人擔心請假後遭標籤、被師長過度關切或影響成績。報導從數據與生命故事切入，提醒大人真正看見孩子的求救訊號。
「亞洲卓越新聞獎」在業界有「亞洲普立茲獎」之稱，「2026年度卓越新聞獎」共計21個項目，包括女性議題、人權、科技、藝術等領域。SOPA官網公布將於今（2026）年6月18日公布得獎名單。根據SOPA官網資料，入圍「卓越數據圖像獎」的作品包含天下雜誌《馬太鞍溪堰塞湖 致災關鍵事件簿》與報導者《從數據找病灶，用設計改風險：盤點台灣119座道路圓環問題》，與NOWNEWS共同角逐該獎項。
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報導聚焦青少年心理健康與高中職「身心調適假」實施一年後的現況。報導指出，衛福部統計顯示，0至17歲自殺人數10年間成長近3倍，14歲以下自殺通報人次更暴增10倍，反映兒少心理壓力已成社會警訊。
教育部自113學年度起在高中職全面推動身心調適假，盼讓學生在霸凌、課業、人際、家庭變故與情感壓力中，有喘息與求助空間。專題透過5名個案的視角，呈現心理假制度的意義與限制，有人因校園霸凌罹患憂鬱焦慮，有人因家庭驟變與升學競爭承受壓力，也有人擔心請假後遭標籤、被師長過度關切或影響成績。報導從數據與生命故事切入，提醒大人真正看見孩子的求救訊號。
「亞洲卓越新聞獎」在業界有「亞洲普立茲獎」之稱，「2026年度卓越新聞獎」共計21個項目，包括女性議題、人權、科技、藝術等領域。SOPA官網公布將於今（2026）年6月18日公布得獎名單。根據SOPA官網資料，入圍「卓越數據圖像獎」的作品包含天下雜誌《馬太鞍溪堰塞湖 致災關鍵事件簿》與報導者《從數據找病灶，用設計改風險：盤點台灣119座道路圓環問題》，與NOWNEWS共同角逐該獎項。