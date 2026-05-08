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都更、危老自主重建浪潮興起，建經公司全案管理模式成為地主新選擇，代銷業者的前期產品定位能力也隨之成為成敗關鍵。信義代銷深度介入規劃前端，並以信義企業集團品牌力補足自建案缺乏建商背書的痛點，代表作「合眾MRT」於2025年12月在桃園舊市區推出，兩個月內完銷，驗證這套全案管理結合專業代銷的模式。過往推動都更、危老重建時，常因地主與建商間信任度不足及專業資訊落差，導致整合意願低落，然而現代人居住需求轉變，近期都更修法強化實質誘因、大型建商的開發策略轉向等因素，地主開始尋求建經公司提供的一站式全案管理服務自辦重建。信義代銷桃園區副總林朝昌指出，如何確保重建後的產品變現力，避免規劃不符市場期待導致滯銷，是代銷能為全案管理團隊加值的關鍵一環，且代銷業者時刻關注市場動態，從總經趨勢、產業發展、區域建設題材到房市政策，更能即時掌握消費者購屋意願與產品偏好的變化。在服務執行上，信義代銷團隊會親自參與地主說明會，協助凝聚並對齊雙方共識。同時，團隊也會提供優質的營造廠商名單供業主評選；若遇上可能影響交易安全的突發事件，代銷更是嚴格的把關者，主動召集建經公司、建築師與營造團隊召開臨時會議，全方位捍衛地主與買方的雙方權益。這套模式已獲市場驗證。位於桃園舊市區的「合眾MRT」個案，信義代銷善用信義企業集團的品牌力，化解消費者對自建案缺乏大型建商背書的疑慮，該案於2025年12月推出後，短短兩個月內創下完銷佳績。林朝昌表示，信義代銷將末端的銷售敏銳度，推移至最前端的建築規劃，結合信義企業集團長期累積的品牌價值，期盼與專業建經公司攜手合作，致力為地主、買方打造最宜居的住宅，共創美好願景。