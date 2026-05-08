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▲AKIRA將於6月6日發行EP、8月8日在台舉辦演唱會。（圖／記者趙文彬攝）

「國民姐夫」AKIRA將在6月6日推出首張個人EP《URBAN SAVAGE》，其中包含送給兒子的一首歌，他今（8）日為了宣傳來台受訪，透露林志玲聽到DEMO後，用她溫柔的招牌口吻喊「YA」、「加油～」。聊到日前，引發大批網友直呼「真的嫁對人」。面對外界封他是「好老公天花板」，AKIRA則謙虛表示，感情本來就沒有標準答案，「好丈夫的定義，不該由外人決定，而是彼此覺得適合最重要」。AKIRA談起先前在日本節目公開的戀愛細節，林志玲願意點頭交往的關鍵，是自己曾為了和她吃一頓飯，當天台灣、日本來回奔波；林志玲祖母過世時，曾打電話向他傾訴心情，最後哭到睡著，AKIRA不敢掛電話，就這樣默默守著3個小時。觀眾看完節目，紛紛大讚林志玲「真的嫁對人」，甚至笑說AKIRA把老公標準拉得太高，害其他丈夫壓力很大，不過AKIRA不這麼認為，「好男人、好丈夫的標準，不該由外人定義，而是夫妻雙方自己認為才算。」他也感性表示，很感謝林志玲願意接受這樣的自己，「每一對戀人、夫妻都有各自的相處方式，只要彼此知道怎樣最適合，就不用因為外界聲音感到壓力。」對於被外界視為「超標準好老公」，他則謙虛認為，感情本來就沒標準答案。這次推出首張個人數位EP《URBAN SAVAGE》，對AKIRA來說是出道20多年來的全新挑戰。過去在EXILE放浪兄弟大多以舞者與表演者身分活動的他，是第一次真正以「唱歌」為主發行作品，心情其實相當緊張。EP中也特別收錄一首寫給兒子的歌曲，AKIRA透露，雖然家人不會直接參與創作給意見，林志玲聽到DEMO時，也只是用她一貫溫柔的語氣說著「YA」、「加油～」，但對他而言，家人的存在與陪伴，本身就是最重要的靈感來源，其中有一首歌更是與兒子有關，對自己意義非常深。6月6日是正好是《URBAN SAVAGE》的發行日，同時也是AKIRA的出道日、結婚紀念日，到時候除了工作，一定會留時間給林志玲；知道520將到來，AKIRA分享過往的浪漫習慣，「我們生活中比較常做的事，因為都很忙，要早出門、對方還在睡覺的話，就會留一封信跟紙條說：我心出門了～」自己也很喜歡在特別日子，送紀念性的禮物。除了新EP，AKIRA也將於8月8日、9日在台北三創舉辦首場個人演唱會，但選在父親節並非刻意，他搞笑的說：「只是剛好那天有場地。」也預告現場除了會有驚喜嘉賓，整場演出也會帶來滿滿正能量，希望把一路走來20多年的感謝心情，透過音樂與舞台親自傳達給大家，「能夠迎來出道20週年，我最想說的還是『感謝』。」