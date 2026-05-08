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▲敦化公園地下停車場上梁典禮，市長盧秀燕（右）與議員賴順仁（左）向在地民眾說明建設進度；見證北屯交通建設邁向新里程碑(圖／柳榮俊攝2026.5.8)

台中市北屯區人口正式突破 30 萬大關，各項建設帶動居住需求，停車問題成為地方關注焦點。台中市政府斥資5億 6,400萬元，打造全市首座結合社區營造的「北屯區敦化公園地下停車場」，今(8)日舉行上梁典禮。市長盧秀燕出席典禮時強調，該工程主體結構已如期完成，標誌著這座榮獲國家卓越建設獎「雙金質獎」肯定的智慧場域，正式邁入完工倒數階段，預計今年下半年即可啟用。盧秀燕表示，北屯區人口高居台中首位，市府積極布局交通網，繼舊社公園地下停車場後，敦化公園工程更具里程碑意義。該案以「漣漪」為設計主軸，保留園內老樹，並透過下沉式採光天井，讓地下空間也能擁有自然通風與採光。這不僅是一座停車場，更是兼具設計美學與環境永續的公共空間，徹底翻轉傳統停車場封閉陰暗的刻板印象。長期關心此案的市議員賴順仁指出，敦化公園周邊住宅密集，居民長期面臨停車一位難求的困擾。他表示，這座停車場在規劃階段就首創社區參與模式，廣納里民與地方意見，將公園休憩機能與停車空間完美結合，是「民眾與市府雙贏」的典範。他感謝市府團隊在維持公園綠意的基礎上，精進施工品質，期待下半年完工後，能大幅緩解周邊交通壓力，提升在地生活品質。交通局長葉昭甫說，本工程獲中央前瞻計畫補助 1.5 億元，市府自籌 4.14 億元。停車場規劃地下兩層，將提供 193 席汽車位及 9 席大型重機格。由於基地鄰近水湳經貿園區，周邊包含綠美圖、國際會展中心等重大建設正陸續到位，市府透過提前布局停車供給系統，強化區域交通承載力。未來完工後，將導入智慧化停管系統，讓民眾停車更便利，展現智慧城市新形象。