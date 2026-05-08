我是廣告 請繼續往下閱讀

「愛爾麗風波」關鍵時間軸一次看

時間 事件發展重點 2026/02/05 常如山遭控在台南住家性侵，經傳喚後列被告並限制出境出海 。 2026/03/03 週刊爆料常如山與劉怡萱關係之感情風波，引發輿論關注 。 2026/05/01 （本案核心）女顧客於板橋分店發現疑似針孔監視器，隨即報案 。 2026/05/03 警方搜索板橋店後發現監視器遭拆除滅證，逮捕廠商並擴大清查 。 2026/05/06 衛生局展開擴大清查，警方二度搜索 4 間分店並在住處拘提常如山 。 2026/05/07 常如山、張姓特助、謝姓廠商遭聲押禁見；總經理劉貞華 500 萬交保 。

小診間藏兩台偵測器？女英雄 3 步驟揭穿偽裝針孔

察覺異樣破綻：她在個人診間更衣時，發現天花板角落有一個疑似攝影機、長得卻像警報器的裝置。她當場詢問美容師，對方卻兩度改口，從「不知道」到宣稱是「煙霧偵測器」。 邏輯自救判斷：當她躺上診療床，抬頭竟發現天花板正中央已有一個標準煙霧偵測器。她心中起疑：「小空間為何要兩台偵測器？且角落那台只有正對床的部分有開口」。趁換裝空檔，她立刻拍照、錄影並伸手輕敲存證。 科技輔助確認：離開診所後，她利用 Google 以圖搜圖功能，隨即在購物網站查到同款「煙霧探測器型安防攝像頭」。當晚她重返診所要求查看型號遭拒，甚至被櫃台反酸「沒在運作，妳放心」，讓她果斷選擇報警。

▲瓦解愛爾麗帝國的關鍵證據！揭發者貼出診間實拍（左）與電商產品頁（右）的對比圖，證實天花板角落裝設的並非偵測器，而是「煙霧偵測器型安防攝像頭」。該貼文在 Threads 引發超過 18 萬網友朝聖，機警蒐證的行為被譽為反偷拍女英雄。（圖／翻攝自 Threads）

從被酸「想太多」到萬人朝聖：消防員專業留言成風向關鍵

消防員即時點破 ：留言指出煙霧偵測器為了感測效率，100% 不會安裝在反應最慢的牆角，一眼認出那是攝影機 。

：留言指出煙霧偵測器為了感測效率，100% 不會安裝在反應最慢的牆角，一眼認出那是攝影機 。 徵信業者專業定調：憑藉多年抓偷拍經驗，肯定該裝置就是偽裝監視器 。

堅稱沒偷拍仍遭收押！常如山涉 4 重罪被控滅證

非法蒐集個人資料罪 。 無故攝錄性影像罪 。 竊錄他人身體隱私部位罪 。 拍攝兒少性影像罪（涉及《兒童及少年性剝削防制條例》） 。

轟動全台的愛爾麗偷拍案究竟是誰先發現的？這場震盪醫美界的風暴，全在那篇於 Threads 吸引超過 18 萬人朝聖、由機警女網友親自揭發的始末紀錄中。雖然總裁常如山否認偷拍，堅稱是為了維護秩序，但檢警因查獲滅證事證，已於 2026 年 5 月 7 日裁定將其羈押禁見愛爾麗集團總裁常如山自 2026 年初便風波不斷，從性侵疑雲到全台清查的偷拍案，事件發展如下：受害女網友詳細還原 5 月 1 日於愛爾麗板橋店進行體雕療程時的蒐證過程，展現宛如電影主角般的機警：貼文一開始曝光時，網路上不乏「妳太敏感了」、「不要誤會診所」等質疑聲浪 。然而，這名女網友並非孤軍奮戰，在真相大白前，多位專業人士的現身留言成了她的最強後盾：有了這些專業背書，讓風向從質疑轉為支持。隨後警方與鑑識人員到場，當場拆開發現內含接線過電的攝影機，且標示有帳號密碼 。截至今日，該文已累積 18 萬讚，網友紛紛致謝：「妳救了許多未來可能受害的人」 ，封揭發的女網友是「反偷拍女英雄」。面對指控，總裁常如山堅稱自己並未偷拍，主張是，才要求全台 18 間分店均安裝監視器以維護現場紀錄 。然而，案發後，成為常如山遭收押的主因 。新北地院指出，常如山等 3 人涉犯 4 項重罪：法院認定被告有串供滅證、逃亡之虞，裁定羈押禁見 。目前檢警正持續走訪各地分店，釐清是否有更多受害者 。