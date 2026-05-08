轟動全台的愛爾麗偷拍案究竟是誰先發現的？這場震盪醫美界的風暴，全在那篇於 Threads 吸引超過 18 萬人朝聖、由機警女網友親自揭發的始末紀錄中。雖然總裁常如山否認偷拍，堅稱是為了維護秩序，但檢警因查獲滅證事證，已於 2026 年 5 月 7 日裁定將其羈押禁見
🟡 「愛爾麗風波」關鍵時間軸一次看
愛爾麗集團總裁常如山自 2026 年初便風波不斷，從性侵疑雲到全台清查的偷拍案，事件發展如下：
🟡 小診間藏兩台偵測器？女英雄 3 步驟揭穿偽裝針孔
受害女網友詳細還原 5 月 1 日於愛爾麗板橋店進行體雕療程時的蒐證過程，展現宛如電影主角般的機警：
🟡 從被酸「想太多」到萬人朝聖：消防員專業留言成風向關鍵
貼文一開始曝光時，網路上不乏「妳太敏感了」、「不要誤會診所」等質疑聲浪 。然而，這名女網友並非孤軍奮戰，在真相大白前，多位專業人士的現身留言成了她的最強後盾：
🟡 堅稱沒偷拍仍遭收押！常如山涉 4 重罪被控滅證
面對指控，總裁常如山堅稱自己並未偷拍，主張是因醫美行業易生糾紛，才要求全台 18 間分店均安裝監視器以維護現場紀錄 。然而，案發後監視器廠商謝金亨大動作回收攝影機並將主機「格式化」，被檢警視為關鍵滅證行為，成為常如山遭收押的主因 。
新北地院指出，常如山等 3 人涉犯 4 項重罪：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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愛爾麗集團總裁常如山自 2026 年初便風波不斷，從性侵疑雲到全台清查的偷拍案，事件發展如下：
|時間
|事件發展重點
|2026/02/05
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常如山遭控在台南住家性侵，經傳喚後列被告並限制出境出海 。
|2026/03/03
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週刊爆料常如山與劉怡萱關係之感情風波，引發輿論關注 。
|2026/05/01
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（本案核心）女顧客於板橋分店發現疑似針孔監視器，隨即報案 。
|2026/05/03
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警方搜索板橋店後發現監視器遭拆除滅證，逮捕廠商並擴大清查 。
|2026/05/06
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衛生局展開擴大清查，警方二度搜索 4 間分店並在住處拘提常如山 。
|2026/05/07
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常如山、張姓特助、謝姓廠商遭聲押禁見；總經理劉貞華 500 萬交保 。
受害女網友詳細還原 5 月 1 日於愛爾麗板橋店進行體雕療程時的蒐證過程，展現宛如電影主角般的機警：
- 察覺異樣破綻：她在個人診間更衣時，發現天花板角落有一個疑似攝影機、長得卻像警報器的裝置。她當場詢問美容師，對方卻兩度改口，從「不知道」到宣稱是「煙霧偵測器」。
- 邏輯自救判斷：當她躺上診療床，抬頭竟發現天花板正中央已有一個標準煙霧偵測器。她心中起疑：「小空間為何要兩台偵測器？且角落那台只有正對床的部分有開口」。趁換裝空檔，她立刻拍照、錄影並伸手輕敲存證。
- 科技輔助確認：離開診所後，她利用 Google 以圖搜圖功能，隨即在購物網站查到同款「煙霧探測器型安防攝像頭」。當晚她重返診所要求查看型號遭拒，甚至被櫃台反酸「沒在運作，妳放心」，讓她果斷選擇報警。
貼文一開始曝光時，網路上不乏「妳太敏感了」、「不要誤會診所」等質疑聲浪 。然而，這名女網友並非孤軍奮戰，在真相大白前，多位專業人士的現身留言成了她的最強後盾：
- 消防員即時點破：留言指出煙霧偵測器為了感測效率，100% 不會安裝在反應最慢的牆角，一眼認出那是攝影機 。
- 徵信業者專業定調：憑藉多年抓偷拍經驗，肯定該裝置就是偽裝監視器 。
🟡 堅稱沒偷拍仍遭收押！常如山涉 4 重罪被控滅證
面對指控，總裁常如山堅稱自己並未偷拍，主張是因醫美行業易生糾紛，才要求全台 18 間分店均安裝監視器以維護現場紀錄 。然而，案發後監視器廠商謝金亨大動作回收攝影機並將主機「格式化」，被檢警視為關鍵滅證行為，成為常如山遭收押的主因 。
新北地院指出，常如山等 3 人涉犯 4 項重罪：
- 非法蒐集個人資料罪 。
- 無故攝錄性影像罪 。
- 竊錄他人身體隱私部位罪 。
- 拍攝兒少性影像罪（涉及《兒童及少年性剝削防制條例》） 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。