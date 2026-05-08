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為強化城市公共衛生安全，台中市長盧秀燕召開跨局處會議，宣布啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫。此次計畫集結衛生、環保、經發、民政、都發、建設、水利、農業及教育等9大局處，針對食安稽查、環境清消等領域祭出13項強硬預防措施，旨在透過跨局處聯防，鞏固台中市連續2年漢他病毒「零確診」的防疫成效。市府表示，隨著夏季氣溫攀升，病媒活動風險隨之增加，儘管過去兩年防治成效卓越，但仍不可掉以輕心。本次計畫首重「源頭管理」，衛生局已啟動聯防機制，協調各單位針對重點場域加強巡查。其中，食安處鎖定餐廳、市場及食品工廠，若發現病媒蹤跡且限期未改善，將依「食安法」處以新台幣6萬元以上、2億元以下重罰；醫療院所亦須於24小時內通報疑似個案，以利即時阻斷疫情。在環境整備方面，環保局與經發局展開同步行動。環保局即日起至5月20日，優先加強全台各市場與商圈側溝巡檢清疏，並視情況進行化學防治。經發局則針對全市40處公有市場、14處民有市場及夜市商圈，共計114處場域執行專案防治，包含環境整頓、排水溝清理及鼠類棲地封堵。民政局已邀集29區區長研商，動員全市625里環保志工隊辦理環境大掃除。市府同步推動「防鼠三不」政策：即「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，提醒市民密封孔洞、收納食物並清除堆積物。針對工地管理，都發局利用「工地管理App」推播防鼠指引，研擬拆除工程防鼠新制；建設局則強化公園綠地與所屬工地的清消作業。水利局、農業局及教育局也分別針對下水道清淤、畜牧場生物安全管理及校園營膳環境強化落實防疫。市府強調，鼠類防治需仰賴環境整頓與全民配合，未來將持續透過跨局處合作與社區動員，全面提升城市衛生韌性，打造安全、健康的宜居環境。