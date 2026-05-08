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▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者李青縈攝）

長榮航空馬拉松將在今年10月25日開跑，今（8）日舉辦宣告記者會，並在下午5點開放報名。長榮航空總經理孫嘉明指出，去年馬拉松邀集超過52個國家跑者齊聚，寫下秒殺紀錄，期待今天報名更快秒殺，邀請大家一起從總統府起跑。長榮航空今年首度推出「跑旅航站」（EXPO），10月22日至25日在松山文創園區三號倉庫，讓跑者賽前領取物資外，可以一站式選購跑旅商品，包含運動裝備、物理治療、營養補給等。現場消費還有機會抽中亞洲不限航點來回機票。有報名馬拉松者可憑回執單快速通關；沒有參賽者也可以加入長榮航空LINE帳號免費入場。報名參賽可獲得長榮航空ITF線上旅展獨家專案活動代碼購票，最高可享500元優惠；參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩；另外還可抽10張機票國際線來回機票、20張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券5萬元等大獎。此外，參賽者每跑1公里就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。長榮航空今年續推「懂跑訓練班」，邀請到馬拉松傳奇吳文騫教練首度開班，帶領多位專業教練分別在台北、新北和新竹多地開課，提供10K、半程及全程馬拉松課程，即日起到11日 止，報名跑班還享有長榮馬名額八折優惠。