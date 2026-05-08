中壢又有新夜市即將登場！位於中原文創園區旁的「中壢文創夜市」近日已掛上招牌，預計6月13日正式營業，規劃約150至168個攤位，由興仁花園夜市團隊進駐經營，營業時間暫定每週五、六、日下午至深夜。不過消息曝光後，在地人反應兩極，不少民眾期待多一個逛街、吃宵夜的新去處，但也有人擔心普忠路與地下道周邊原本就壅塞，夜市開幕後恐讓交通雪上加霜。桃園市經發局則表示，已要求業者補強交通衝擊改善措施，後續將視試營運狀況滾動檢討。
中壢新夜市6/13開幕！1646坪、150攤位進駐：招牌掛上去了
「中壢文創夜市」地點位於中原文創園區停車場後方空地，雖然地理位置相鄰，但與中原文創園區本身並無合作或隸屬關係。近日就有網友在Threads分享照片，只見「中壢文創夜市」招牌已經掛設完成，讓他興奮直呼：「愛逛夜市的我們家很期待。」
據悉，中壢文創夜市基地面積約1646坪、約5444平方公尺，預計將設置150至168個攤位，目前仍持續招商中。夜市由興仁國際開發有限公司，也就是興仁花園夜市團隊提出申請設立，原先名稱為「中原文創夜市」，但因與鄰近的「中原文創園區」名稱過於相似，後續才更名為「中壢文創夜市」。
「桃園號Taoyuan How」粉專也透露，中壢文創夜市預計每週五、六、日營業，時間從下午4點至深夜12點，主攻週末人潮。攤位內容除了美食外，也包含遊戲百貨、百貨五金等類型，不過是否真的如名具備「文創」特色，就要等到正式營運後再觀察。
夜市還沒開就崩潰！在地人怕交通塞爆：上班族惡夢
然而，比起期待，更多在地人最擔心的還是交通問題。由於內壢車站近期進行換軌工程，中華路及周邊道路已出現明顯壅塞，加上普忠路本來就是中壢著名塞車路段，如今夜市又選在普忠路地下道旁廣場設立，不少人擔憂未來週末恐怕會全面塞爆。
不少網友紛紛留言，「那邊已經夠塞了還要讓一堆車子迴轉進出夜市停車場」、「嫌普忠路不夠塞？」、「大家的反應都一樣～大事不妙」、「一定跟興仁一樣逛沒幾次就膩了」、「平常上下班接工業區地下道就塞到不行了，週五六日還要加夜市，上班族的惡夢」、「乾脆地下道封起來算了」。
憂周邊交通負擔重！經發局建議：週六先試營運
針對地方交通壓力問題，根據《自由時報》報導，桃園市經發局市場科長余世鈞表示，市府已召開跨局處審查會議，並針對交通衝擊提出意見。
經發局指出，目前普忠路交通量已相當高，再加上鐵路地下化工程將使道路容量縮減，而台灣設計展後續也預計於中原文創園區舉辦，屆時停車與交通需求可能重疊，若夜市同步營運，恐怕進一步加重周邊負擔。
由於業者目前提出的交通衝擊分析與改善措施仍不足，市府已要求補充更具體的交通配套方案，同時建議業者初期先從週六試營運開始，再依實際狀況滾動式調整與檢討。
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「中壢文創夜市」地點位於中原文創園區停車場後方空地，雖然地理位置相鄰，但與中原文創園區本身並無合作或隸屬關係。近日就有網友在Threads分享照片，只見「中壢文創夜市」招牌已經掛設完成，讓他興奮直呼：「愛逛夜市的我們家很期待。」
據悉，中壢文創夜市基地面積約1646坪、約5444平方公尺，預計將設置150至168個攤位，目前仍持續招商中。夜市由興仁國際開發有限公司，也就是興仁花園夜市團隊提出申請設立，原先名稱為「中原文創夜市」，但因與鄰近的「中原文創園區」名稱過於相似，後續才更名為「中壢文創夜市」。
然而，比起期待，更多在地人最擔心的還是交通問題。由於內壢車站近期進行換軌工程，中華路及周邊道路已出現明顯壅塞，加上普忠路本來就是中壢著名塞車路段，如今夜市又選在普忠路地下道旁廣場設立，不少人擔憂未來週末恐怕會全面塞爆。
不少網友紛紛留言，「那邊已經夠塞了還要讓一堆車子迴轉進出夜市停車場」、「嫌普忠路不夠塞？」、「大家的反應都一樣～大事不妙」、「一定跟興仁一樣逛沒幾次就膩了」、「平常上下班接工業區地下道就塞到不行了，週五六日還要加夜市，上班族的惡夢」、「乾脆地下道封起來算了」。
針對地方交通壓力問題，根據《自由時報》報導，桃園市經發局市場科長余世鈞表示，市府已召開跨局處審查會議，並針對交通衝擊提出意見。
經發局指出，目前普忠路交通量已相當高，再加上鐵路地下化工程將使道路容量縮減，而台灣設計展後續也預計於中原文創園區舉辦，屆時停車與交通需求可能重疊，若夜市同步營運，恐怕進一步加重周邊負擔。
由於業者目前提出的交通衝擊分析與改善措施仍不足，市府已要求補充更具體的交通配套方案，同時建議業者初期先從週六試營運開始，再依實際狀況滾動式調整與檢討。