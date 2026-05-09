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北台中等了多久？漢神洲際購物廣場在北屯14期重劃區開幕，補上區域大型百貨的最後一塊拼圖。信義房屋專家表示，14期生活機能、街廓完整、綠地視野與多元交通串聯，已成北台中宜居度最高的區域之一，新成屋單價每坪約45至55萬，預售市場更上看65至80萬。信義房屋中六區協理洪振祐表示，北屯區為台中人口最多的行政區，過去缺乏大型百貨，居民若要逛街或看電影，通常會到北區、七期或東區。漢神洲際開幕後，補足區域大型商業機能，使北台中的生活圈架構更加完整。而漢神洲際的開幕，也象徵14期重劃區機能開始進入兌現階段：14期與鄰近多個生活圈形成串聯，包含11期、機捷特區好市多，以及松竹商圈的交通及商圈機能，距離有綠美圖、國際會展中心等大型建設的水湳經貿園區也很近，避免了多數重劃區在發展前期時，較為缺乏機能的過渡期。在交通條件上，信義房屋崇德14期店經理温佩菁則進一步指出，漢神洲際位於崇德路，可直接銜接台74線快速道路，並連結國道一號與國道四號，讓潭子等周邊區域民眾開車前來消費也很便利，讓原本分散於其他商圈的人流，有機會轉向北屯。後續建設的到位，更是14期持續吸引關注的關鍵。温佩菁表示，啟用在即的北屯運動中心，加上台中巨蛋、太子置地廣場等大型育樂設施持續推進，讓區域發展的想像空間更為充裕，目前區域詢問度已持續提升。就居住條件而言，14期街廓規劃完整、綠覆率高，多數社區都具備大棟距與綠地視野，生活氣息良好，是重視生活品質的自住型買方考量因素，居民不乏換屋族及具穩定收入的科技族群為主。在市場行情方面，區域內目前以新成屋與預售案為主，以5年左右的物件，單價約在45萬到55萬左右，兩房含車位總價帶約落在1800萬至2200萬元；三房則在2500-3000萬之間。而預售市場成交單價多落在每坪65萬至80萬元，部分品牌建商開價已站上8字頭。洪振祐總結，14期重劃區的機能已逐步成形，未來隨建設逐漸落實，可持續帶動北台中發展，他建議有居住剛需的民眾，宜多加了解市場，並親赴現場看房，把握盡早入手的機會。