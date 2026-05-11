我是廣告 請繼續往下閱讀

同為捷運藍線信義區核心，三大生活圈房價落差近三成。信義房屋統計，信義計畫區均價每坪133萬元，永春生活圈僅103萬元。業者指出，差異源於產品結構——永春逾七成為老公寓，並非地段劣勢，而是市場定位不同。信義房屋忠孝市府店專案執行經理張銘指出，根據信義房屋生活圈找房系統，永春生活圈範圍涵蓋部分市府生活圈區域，區內約七至八成為1970至1980年代興建的老公寓，新成屋與電梯大樓供給有限；反觀信義計畫區及國父紀念館周邊，新成屋、中古大樓與豪宅產品齊全，屋齡較新、規格較高，整體單價因此較高。觀察近一年成交行情，永春生活圈華廈平均單價約每坪96萬元，大樓約102萬元，公寓約98萬元；相較之下，國父紀念館生活圈電梯產品普遍落在百萬元上下。雖然屋齡偏高，但永春在總價門檻上具有優勢，得以維持穩定支撐。張銘表示，永春生活圈緊鄰信義計畫區，步行可達市政府、101與大型百貨商場，通勤與消費機能幾乎沒有落差。市場多將其定位為「近核心的居住區」，而非商辦與豪宅核心，地段溢價相對有限，反映在價格表現上。他說，相較信義計畫區強調商辦與國際化氛圍，永春生活圈仍保有在地社區樣貌，巷弄密集、鄰里關係緊密，區內虎林街傳統市場從早市延伸至午市及黃昏市場，吸引周邊居民跨區採買，穩定支撐居住需求。購屋族多以在信義區就業的上班族與首購族為主，重視生活便利性與總價負擔，偏好步行或短程捷運通勤，對住宅新穎度要求相對較低。從發展脈絡來看，忠孝東路一至三段較早成形，四、五段屬向東延伸區段，隨著信義計畫區百貨與商辦機能成熟，基隆路東西兩側的價差已逐漸縮小。張銘指出，忠孝東路以南多為商業區，開發以整棟為主，住宅反而集中於路段以北的巷弄中，形成老公寓聚落，使整體呈現不同的價格結構。